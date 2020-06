Polizeieinsatz in Reading. Foto: AP/Steve Parsons

Reading – In einem Park im südenglischen Reading ist am Samstagzu einer Messerstecherei verletzt gekommen. Laut britischen Medien wurden drei Personen getötet, zwei sind in Spitalsbehandlung.

Auf in sozialen Medien veröffentlichten Videos waren im Blut liegende Körper zu sehen, an denen offenbar Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt werden. Innenministerin Priti Patel zeigte sich "zutiefst beunruhigt".

Mehrere Polizei- und Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Der Hintergrund der Gewalttaten war zunächst unklar. Der britische Fernsehsender Sky News berichtete, dass in dem Park am Vormittag eine Kundgebung der "Black Lives Matter"-Bewegung stattgefunden hatte. Der Vorsitzende des Stadtrats von Reading, Jason Brock, schrieb laut Sky News auf Twitter: "Bitte halten Sie sich von dem Gebiet fern, da die Polizei mit einem ernsten Zwischenfall befasst ist." Reading liegt rund 70 Kilometer östlich von London, dort leben rund 160.000 Menschen. (APA, Reuters, 20.6.2020)