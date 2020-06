Bei Trumps Kundgebung war nicht allzu viel los. Dafür verantwortlich waren Tik-Tok-Nutzer, die massenhaft Karten reservierten und diese dann nicht einlösten. Foto: AP/Maule

Tik-Tok-Nutzer und K-Pop-Fans sorgten für leere Ränge bei Trumps Kundgebung in Tulsa. Wie die New York Times berichtet, fragten sie gesammelt Tickets an, die sie wiederum nicht nutzten, um ein Zeichen zu setzen. Der Protest zeigte Wirkung. Viele Plätze blieben an dem Veranstaltungsort leer. Eine Videoübertragung außerhalb der Arena wurde außerdem abgesagt, da der erhoffte Zustrom nicht stattfand.

Protest über TikTok organisiert

Der Protest hatte seine Ursprünge bereits am 11. Juni. Damals rief Trumps Wahlkampfteam dazu auf, sich Tickets für die Veranstaltung mit dem Smartphone zu sichern. In weiterer Folge wurden haufenweise Videos auf TikTok veröffentlicht, in denen dazu aufgerufen wurde, sich für die Veranstaltung zu registrieren und dann einfach nicht zu kommen. Der Protest schwappte auch auf andere Plattformen wie Instagram und Snapchat über.

Weiteres Ärgernis für Trump

Für die Tickets verwendeten die Jugendlichen übrigens falsche Namen und Adressen, was für zusätzliches Ärgernis bei Trumps Wahlkampfteam sorgen dürfte. Diese Daten hätte man nämlich verwendet, um Menschen für die Kampagne von Trump zu rekrutieren. Das Fernbleiben vieler Besucher der Kundgebung wurde übrigens damit kommentiert, dass man Störenfriede bei der Tür abweisen musste und diese den Eingang versperrten. (red, 21.6.2020)