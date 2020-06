Adobe will mit Flash nichts mehr zu tun haben und bittet User, dass sie die Software löschen. Foto: Adobe

Adobe bittet User, dass sie Flash deinstallieren. Das Ende der früher weitverbreiteten Software nähert sich in schnellem Schritt. Nun legt der Hersteller noch einmal nach und betont, dass das Programm von Rechnern bis Ende 2020 gelöscht werden soll. Damit die veraltete Software auch nicht mehr heruntergeladen wird, sollen Download-Links von der Website entfernt werden. Am 1. Jänner 2021 wird man diese nicht mehr bei Adobe vorfinden.

Ein Sicherheitsproblem

Der Nachdruck hat einen Grund: Adobe Flash ist zum Sicherheitsproblem geworden. Hacker nutzen Schwachstelle in der Software immer wieder aus. Mittlerweile ist das Plugin deswegen bei keinem großen Browser mehr von Haus aus aktiviert. Wer es einsetzen will, muss den Flash Player manuell freischalten. Bis zum 31. Dezember will man weiterhin ab und an Sicherheitsbereinigungen durchführen, danach soll aber Schluss damit sein. (red, 21.6.2020)