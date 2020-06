Dieses Bild soll die PS5 in einer Fabrik zeigen. Foto: Resetera-User "Theorry"

Wie groß ist Sonys PS5 wirklich? Bislang hat der Hersteller keine genauen Daten zur Größe der Konsole kommuniziert. Nun ist ein Bild aufgetaucht, das die PS5 in der Hand eines Mannes zeigen soll. Aufgenommen wurde das Foto offenbar in einer Fabrik. Zu sehen sind drei Männer, wovon einer das Spielgerät in beiden Händen hält.

Foto: u/GREBO7

PS5 wird größer als alle Vorgänger

Sollte das Bild authentisch sein, dürfte sich bewahrheiten, dass die PS5 sehr groß wird. Die Konsole ist offenbar größer als bislang alle Vorgänger und auch die Konkurrenz von Microsoft. Sony erklärte das Wachstum damit, dass man bei dem Spielgerät einen Fokus auf Thermik gelegt hatte. Die PS5 soll im Gegensatz zur PS4 nämlich leiser sein und kühler laufen. (red, 21.6.2020)