Israels unverwüstlicher Premier Benjamin Netanjahu fürchtet eine zweite Welle. Foto: Abir Sultan/Pool via REUTERS

In Israel steigt die Angst vor einer zweiten Welle. Die Krankenhäuser öffnen wieder ihre Corona-Stationen.

Im Hotspot Spanien endet nach 14 Wochen der Corona-Notstand. Nun sind auch wieder Reisen an die Strände dort möglich. Der Lockdown war einer der strengsten in Europa.

Im Salzburger Corona-Cluster gibt es aktuell 12 Infizierte. Ausgangspunkt dürfte ein gesellschaftliches Ereignis sein, bei dem sich viele Mitarbeiter der Landesregierung angesteckt haben.

Tel Aviv – Angesichts eines deutlichen Anstiegs der Neuinfektionen hat Israels Gesundheitsministerium die Krankenhäuser des Landes angewiesen, ihre Corona-Abteilungen wieder zu öffnen. Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte am Sonntag, ein entsprechender Brief sei an die Kliniken geschickt worden.

Israels Corona-Kabinett wollte sich am Nachmittag zu einer Dringlichkeitssitzung versammeln, um über mögliche Schritte zur Eindämmung der Pandemie zu beraten. Auch in den Palästinensergebieten wurde in den vergangenen Tagen ein Anstieg der Neuinfektionen verzeichnet.

In einem am Samstag veröffentlichen Bericht des israelischen Armee-Geheimdienstes war eindringlich vor einer zweiten Corona-Welle gewarnt worden. Ohne rasche Eindämmungsmaßnahmen müsse das Land damit rechnen, dass die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Monats auf mehr als 1.000 am Tag steigen werde. Dann seien auch Hunderte Tote zu befürchten.

Die Professorin Sigal Sadetzki, eine ranghohe Repräsentantin im Gesundheitsministerium, sagte dem Armeesender am Sonntag: "Wir beobachten einen besorgniserregenden und fortwährenden Anstieg der Infektionen." Man wolle keine Angst schüren, aber der Öffentlichkeit die Wahrheit sagen. "Die Möglichkeiten des Gesundheitssystems sind begrenzt."

Salzburg: Schon zwölf Infizierte

Nach dem Entstehen eines neuen Clusters wegen einer Veranstaltung in der Stadt Salzburg zu Beginn der Woche sind nach Stand Samstagabend bereits zwölf Menschen am Coronavirus erkrankt. Damit ist die Zahl der Infizierten nochmals um drei im Vergleich zu Freitag gestiegen, gab die Stadt Salzburg in einer Presseaussendung am Samstagabend bekannt.

Bei den neu hinzugekommenen Fällen handelte es sich um zwei Selbstständige und einen Mitarbeiter einer privaten Firma. Seitens der Bezirksverwaltungsbehörde gehe man von einer weiteren Zunahme im sogenannten "Corona-Cluster A" aus, wie die Behörde das Neuauftreten seit der Veranstaltung am Montag nannten.

Die bisherigen Erkrankungen des "Corona-Clusters A" teilten sich entsprechend auf: Vier Fälle gab es in der Stadt Salzburg, drei im Bezirk Salzburg-Umgebung, vier Erkrankungen im Bezirk Hallein und eine im Bezirk St. Johann im Pongau. Weitere Testungen und Erhebungen liefen noch.

Erleichterung und Entwarnung gab es mittlerweile im Büro von Landesrätin Maria Hutter (ÖVP): Nachdem bekannt geworden war, dass sich einer ihrer Büromitarbeiter ebenfalls angesteckt hatte, wurde ihr gesamtes Büro-Team durchgetestet. Alle Ergebnisse fielen negativ aus, wie das Landes-Medienzentrum in einer Presseaussendung bekannt gab. Alle Kontaktpersonen bleiben weiterhin noch 14 Tage in Quarantäne und können dann aus dem Home Office ins Büro zurück kehren.

Österreicher bleiben heuer eher zuhause

Trotz der mittlerweile erfolgten Grenzöffnung zu den Nachbarländern planen 60 Prozent jener Österreicher, die einen Urlaub vorhaben, ihren Sommerurlaub heuer in der Heimat zu verbringen. Lediglich 28 Prozent wollen ins Ausland fahren, obwohl für fast doppelt so viele der Urlaub in einem anderen Land – meist am Meer – das Ideal darstellt, geht aus einer Gallup-Umfrage hervor.

Ende des Notstands in Spanien

Im früheren Corona-Hotspot Spanien herrscht seit Sonntag die "neue Normalität": Nach genau 14 Wochen ging um Mitternacht der Notstand zur Eindämmung der Pandemie zu Ende. Die 47 Millionen Bürger des Landes durften sich erstmals seit Mitte März wieder im ganzen Land frei bewegen. Österreich hob zudem die Reisebeschränkungen für Spanien mit Sonntag auf.

In der Hauptstadt Madrid und in anderen küstenfernen Gemeinden machten sich zahlreiche Menschen und ganze Familien am ersten Tag bei Temperaturen von zum Teil weit über 30 Grad schon frühmorgens auf in den Badeurlaub. Dafür sei vor allem der eigene Wagen benutzt worden, berichteten Medien.

In der "neuen Normalität" hält die Zentralregierung nur noch wenige Corona-Regeln landesweit aufrecht. Die Wichtigste: In geschlossenen Räumen und auch im Freien muss man Schutzmaske tragen, wenn ein Sicherheitsabstand von mindestens eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann. Bei Verstoß können Geldstrafen von bis zu 100 Euro verhängt werden. Über andere Maßnahmen dürfen die einzelnen Regionen selbst entscheiden.

Kein Ende der Krise im Iran

Im Iran ist nach offizieller Einschätzung der Regierung bis ins Jahr 2022 kein Ende der Corona-Krise in Sicht. Gesundheitsminister Saeid Namaki äußerte am Sonntag nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Isna die Erwartung, "dass wir noch weitere zwei Jahre mit Corona leben müssen". Das Virus habe verschiedene Dimensionen, sei daher sehr kompliziert und quasi wie ein Tier, "das sowohl beißen als auch treten kann".

Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang der Infektionen im Mai hat der Iran die Schutzmaßnahmen gelockert. In fast allen Branchen ist die Arbeit wieder erlaubt. Immer weniger Menschen nehmen die Hygienevorschriften ernst. Das Ergebnis ist nach Angaben von Experten ein erneuter Anstieg der Fallzahlen. Seit Ende Februar haben sich mehr als 200.000 Iraner nachweislich infiziert. Mehr als 9.500 sind an oder mit dem Virus gestorben.

Aserbaidschan verhängte Ausgangssperren

Die autoritär regierte Kaukasus-Republik Aserbaidschan hat wegen steigender Corona-Neuinfektionen in mehreren Regionen zweiwöchige Ausgangssperren verhängt. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Betroffen ist auch die Hauptstadt Baku. Die Wohnung darf man nur noch mit Genehmigung verlassen, die per SMS verschickt wird. Einkaufszentren, Friseursalons, Restaurants und Museen dürfen nicht mehr öffnen.

Die bisher geltenden Quarantäne-Maßnahmen wegen der Epidemie wurden der Regierung zufolge bis 1. August verlängert. Dies gelte auch für Ein- und Ausreisen in das Land am Kaspischen Meer. In der Ex-Sowjetrepublik gibt es nach offiziellen Angaben mehr als 12.200 Corona-Fälle. 150 Menschen starben. Aserbaidschan grenzt an den Iran, das ebenfalls schwer von der Pandemie betroffen ist. (red, APA, 21.6.2020)