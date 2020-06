Die deutsche Corona-App soll bald multilingual werden. Foto: APA

Die deutsche Corona-Warn-App soll bald in weiteren Sprachen verfügbar sein. "In etwa vier Wochen wird es eine türkische Version geben, außerdem sind weitere Sprachen in Planung: Französisch, Arabisch und auch Russisch", sagte der Vorstand des Softwarekonzerns SAP, Jürgen Müller, der "Bild am Sonntag". "Rumänisch ist ebenfalls in Planung."

SAP hatte die App gemeinsam mit der Deutschen Telekom im Auftrag der deutschen Bundesregierung programmiert. Bis Samstagnachmittag wurde die Anwendung laut Robert-Koch-Institut rund 10,6 Millionen Mal heruntergeladen.

"Starkes Signal von Geschlossenheit"

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bezeichnete die Zahl in der "Bild am Sonntag" als "starkes Signal von Geschlossenheit ". Auf mehr als zehn Millionen Downloads "können wir gemeinsam stolz sein". Die App sei damit häufiger heruntergeladen worden "als die Corona-Apps aller anderen EU-Staaten zusammen", sagte Spahn.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Bürger am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast zur Nutzung der Corona-Warn-App aufgerufen: "Jeder und jede, der die App nutzt, leistet einen Beitrag dazu, das Virus auch zukünftig unter Kontrolle zu halten", sagte sie. (APA, 21.6.2020)