"Wenn Frauen Austern essen" aus 2003

Das große Austernessen bei der Münchner Literaturagentin Ira Kusmanski überlebt die Schriftstellerin Anna Stahlberg-Zeulig nicht. Die Vergiftung ist nicht dem Schalentier anzulasten, also ermitteln die Münchner Kommissare Ivo Batic, Franz Leitmayr sowie Carlo Menzinger – als einzige Männer in diesem Fall. Da müssen sie sich erst einmal einlesen in die damals aktuelle Frauenliteratur.