Die Martin D-18E Akustik-Elektrogitarre wurde am Samstag in Kalifornien versteigert. Foto: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Beverly Hills – Eine Gitarre des früheren Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain (1967-1994) hat bei einer Auktion einen Rekord-Preis erzielt. Für gut sechs Millionen Dollar (mehr als 5,3 Millionen Euro) wurde die Martin D-18E Akustik-Elektrogitarre am Samstag in Kalifornien versteigert. Nach Mitteilung von Julien's Auctions in Beverly Hills ist dies ein neuer Weltrekord für eine Gitarren-Versteigerung.

Der Verkaufspreis von 6,01 Millionen Dollar, inklusive Provision, übertraf den Schätzwert von ein bis zwei Millionen Dollar um ein Vielfaches.

Die Gitarre und einige persönliche Gegenstände des Musikers ausgestellt im Auktionshaus. Foto: EPA/ETIENNE LAURENT

Gitarre des "MTV Unplugged"-Auftritts 1993

Cobain spielte auf dem Instrument bei seinem legendären "MTV Unplugged"-Auftritt 1993 in New York, fünf Monate vor seinem Tod. Das 1994 veröffentlichte Live-Album mit Songs wie "About A Girl" und "Come As You Are" gewann den Grammy in der Sparte "Best Alternative Music". (APA, 21.6.2020)