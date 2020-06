Die deutsche Corona-App hat einen Blitzstart hingelegt und wurde nach wenigen Tagen mehr als zehn Millionen Mal heruntergeladen. Foto: imago images/Rüdiger Wölk

Die Corona-App wird in Deutschland deutlich besser aufgenommen als in Österreich. So teilte das Robert Koch-Institut mit, dass die kürzlich veröffentlichte Software bereits mehr als zehn Millionen Downloads verzeichnet hat. Zum Vergleich: Österreichs Ableger vom Roten Kreuz weist Wochen nach Release rund 630.000 Downloads auf. Die deutsche App benötigte nur wenige Tagen, um die genannte Zahl zu erreichen.

Keine Version für Huawei-Kunden

Unterdessen wurde bekanntgegeben, dass mehr Sprachen Teil der deutschen Corona-Software werden soll. Huawei-Kunden haben hingegen das Nachsehen. So wurde gegenüber Golem.de bekanntgegeben, dass es abseits der Downloadkanäle von Google und Apple keine anderen Möglichkeiten geben wird. Die neusten Smartphones von Huawei kommen ohne Google-Anwendungen, wodurch keine Installation möglich ist.

Foto: STANDARD

Gemeinsame API kommt in Bälde

Fürs Österreichs Corona-App wurde kürzlich angekündigt, dass die gemeinsame Schnittstelle von Google und Apple in Bälde kommen soll. Diese löst die bisherige Lösung ab und soll die Funktionalität der Software ordentlich aufwerten. Ob das versprochene Update aber das Imageproblem der App löst, steht auf einem anderen Blatt. Bislang wurde immer wieder auf Freiwilligkeit gepocht. Damit die Software aber ihren Zweck erfüllt, muss sie von rund 60 Prozent der Bevölkerung genutzt werden. (dk, 21.6.2020)