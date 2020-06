Foto: REUTERS/Stefano Rellandini

20.15 INTERVIEW

Das Puls-4-Sommergespräch Infochefin Corinna Milborn begrüßt zuerst Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kolger und spricht im Anschluss daran um 21.15 Uhr mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Bis 22.10, Puls 4

20.15 KRIMIDRAMA

Fahrstuhl zum Schafott (Ascenseur pour l’échafaud, F 1958, Louis Malle) Julien (Maurice Ronet) begeht den scheinbar perfekten Mord. Auf Drängen seiner Geliebten Florence (Jeanne Moreau) erschießt er ihren Ehemann und lässt es wie einen Selbstmord aussehen. Zum Verhängnis wird ihm ein Fahrstuhl, der plötzlich stecken bleibt. Atmosphärisch dicht und mit Jazzmusik von Miles Davis. Bis 21.45, Arte

20.15 KÖNIGLICH

Themenmontag: Kronen, Krisen und Skandale – Die Überlebensstrategien der Royals Noch immer stehen Königsfamilien an der Spitze europäischer Länder. Allen Krisen und Skandalen zum Trotz sind sie beliebt wie selten zuvor. Die Dokumentation zeigt dies anhand von England, Schweden und Spanien. Um 21.05 Uhr geht es in Die Queen & Co – Die Windsors bei der Arbeit um Leben und Arbeiten in einer Großfamilie. Um 21.55Uhr folgt Prinz Andrew – der Skandal. Die Dokumentation rekonstruiert den Missbrauchsskandal um den verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein und die möglichen Verstrickungen des britischen Prinzen Andrew. Und um 22.45 Uhr geht es um Die Inseln der Queen: Die Shetlandinseln (1/5). Bis 23.40, ORF 3

21.05 MAGAZIN

Thema bei Christoph Feurstein ist: Die Wiener Innenstadt wird "autofrei" / Die ganz normalen Leut’ und das Klimavolksbegehren / Missbrauch beim Urologen / Der Brenner in Zeiten von Corona. Bis 22.00, ORF 2

22.10 BIOPIC

The Program – Um jeden Preis (The Program, GB/F 2015, Stephen Frears) Der Radsportler Lance Armstrong (Ben Foster) war ein amerikanischer Held. Er gewann in den Jahren 1999 bis 2005 sieben Mal die Tour de France. Als bekannt wurde, dass er dopte, stürzte Armstrong ab, erkrankte an Krebs, bis heute ist sein Image nicht rehabilitiert. Eine präzise, gnadenlose Analyse des Mannes, der die Welt täuschte. Bis 23.55, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag #DuBistKunst – die Lust an der Verwandlung: Menschen rund um den Globus sind in historische Gewänder geschlüpft, haben Posen von gemalten Figuren nachgestellt und so in den sozialen Medien berühmte Kunstwerke neu belebt. Die Tage der deutschsprachigen Literatur fanden dieses Jahr Corona-bedingt teils in Klagenfurt, teils im digitalen Raum statt – der Preisträger oder die Preisträgerin ist zu Gast. Um 23.25 Uhr folgt die Doku Ab:Stand. Der Kärntner Filmemacher Robert Schabus hat während des Corona-Shutdowns mit neun Vertretern der Risikogruppe gesprochen. Bis 0.00, ORF 2

(Oliver Mark, 22.6.2020)