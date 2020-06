In dieser Galerie: 2 Bilder Der Copacabana-Strand in Rio de Janeiro in Zeiten des Coronavirus. Foto: imago images/ZUMA Wire Brasilien ist von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen. Foto: imago images/ZUMA Wire

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet einen Rekordanstieg bei den weltweiten Coronavirus-Fällen. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen steigt nach offiziellen Daten innerhalb eines Tages um 183.020. Weltweit sind nach Angaben der WHO mehr als 8,7 Millionen Menschen an dem Virus erkrankt und mehr als 461.000 an den Folgen von Covid-19 gestorben.

(WHO) meldet einen bei den weltweiten Coronavirus-Fällen. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen steigt nach offiziellen Daten innerhalb eines Tages um 183.020. Weltweit sind nach Angaben der WHO mehr als 8,7 Millionen Menschen an dem Virus erkrankt und mehr als 461.000 an den Folgen von Covid-19 gestorben. Brasilien verzeichnet nach offiziellen Angaben im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus mehr als eine Millionen Fälle und mehr als 50.000 Todesopfer.



verzeichnet nach offiziellen Angaben im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus mehr als und mehr als 50.000 Todesopfer. In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infizierten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen eines Tages um 537 auf 190.359 gestiegen.

ist die Zahl der Corona-Infizierten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen eines Tages um 537 auf 190.359 gestiegen. Mehrere österreichische Experten haben sich in der ORF-Sendung "Im Zentrum" am Sonntagabend weiterhin für die Maske ausgesproche.

ausgesproche. Frankreichs Präsident Macron lud Gesundheitsminister Anschober zum Nationalfeiertag nach Frankreich ein – zum Dank für die Aufnahme von französischen Covid-19-Patienten in Österreich.



Die Österreichische Ärztekammer organisiert eine "Aufklärungsaktion" zu dem Thema: "Rekonvaleszentenplasma rettet Leben". Personen, die von Covid-19 genesen sind, können mit einer Blutplasmaspende die Genesung von Erkrankten beschleunigen, sagen Ärztekammer-Vertreter.





Rekordanstieg binnen eines Tages

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat am Sonntag 183.020 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Das war der höchste jemals innerhalb von 24 Stunden verzeichnete Anstieg. 116.000 dieser neuen Fälle, das sind 63,4 Prozent, entfielen auf Nord- und Südamerika.



Insbesondere in Brasilien ist die Lage besonders dramatisch: Nach offiziellen Angaben gibt es dort bereits mehr als eine Million Fälle und 50.000 Todesopfer. Brasilien verzeichnet nach den USA weltweit die meisten Covid-19-Infektionen und Todesfälle infolge der Atemwegserkrankung. Gesundheitsexperten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer mangels breiter Testmöglichkeiten weitaus höher liegen könnte.

Eine hohe Dunkelziffer gibt es wohl auch in Mexiko. Eric Feigl-Ding, Virologe an der US-Universität Harvard, schrieb auf Facebook, dass die Hälfte aller Tests im zentralamerikanischen Land zur Zeit positiv ausfällt. Insgesamt gab es in Mexiko bisher 180.545 Covid-19-Infektionen und 21.825 Todesfälle.

Weltweit gab es bisher laut WHO über 8,7 Millionen registrierte Ansteckungen und über 461.000 Tote. Auch Deutschland ist noch nicht über den Berg: Die lokalen Behörden hätten dem Robert Koch-Institut 537 Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 190.359 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am frühen Montagmorgen meldete.

Der Virus-Reproduktionsfaktor "R" in Deutschland ist über das Wochenende auch wegen des Corona-Ausbruchs auf einem Schlachthof in Nordrhein-Westfalen deutlich über den kritischen Wert von "1" angestiegen. Das eher auf kurzfristige Änderungen reagierende "4-Tage-R"" werde nun auf 2,88 geschätzt, das ausgeglichenere "7-Tage-R" auf 2,03, hies am Sonntagabend im täglichen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts, 100 Infizierte stecken damit rechnerisch im Schnitt 288 beziehungsweise 203 neue Personen an und die Zahl der Erkrankten insgesamt nimmt zu. Das RKI führte die Entwicklung vor allem auf lokal begrenzte Ausbrüche zurück. Ziel ist ein Wert von unter 1, weil dann die Zahl der Infizierten rechnerisch sinkt. Das ist auch mit Blick darauf wichtig, ob Lockerungen ausgeweitet oder wieder zurückgenommen werden müssten.

Experten in Österreich sprechen sich weiterhin für Maske aus

In Österreich hat es am Sonntagabend insgesamt 454 aktiv an Covid-19 erkrankte Personen gegeben. Mehrere Experten haben sich in der ORF-Sendung "Im Zentrum" am Sonntagabend weiterhin für das Tragen einer Maske ausgesprochen. Sie ist "ein wirksames Mittel der Eindämmung", werde aber genauso unterschätzt wie Händewaschen, sagte Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Das Tragen der Maske schützt nicht nur das "Ich", sondern in selbem Maße das "Wir", betonte der Sonderbeauftragte im Gesundheitsministerium, Clemens Auer.

ORF

Dass die Maskenpflicht in Supermärkten aufgehoben wurde, erklärte er mit "Wünschen nach Vereinfachung". Auch Hutter hätte die Maskenpflicht im Supermarkt belassen. Denn das Tragen dieses Schutzes sei "eines der wichtigsten Dinge, dass wir vermitteln, es wird noch länger dauern", sagte er. Durch die Lockerungen bekomme man den Eindruck, "es muss vorbei sein", warnte auch Michaela Pfadenhauer, Vorständin des Instituts für Soziologie, Universität Wien. Die Maske sei zwar "sozial extrem störend", aber eben auch eine dauernde Warnung, die die Coronazeit permanent als noch existent in Erinnerung ruft, erklärte Pfadenhauer.

Österreichische Aushilfe

Zum Dank für die Aufnahme französischer Covid-19-Patienten zwecks Behandlung in Österreich hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli nach Paris eingeladen. Ja, es sei eine derartige Einladung gekommen, bestätigte eine Sprecherin. Anschober hat demnach bereits zugesagt.

"Ich freue mich über die Einladung von Präsident Macron – sie steht für Zusammenhalt und Solidarität in der Europäischen Union! Und ich werde die Gelegenheit nützen, um auch Gespräche über die bestmögliche Vorbereitung der Gesundheitsbehörden auf den in Sachen Corona schwierigen Herbst zu führen", erklärte Anschober laut einer Mitteilung zu seinem bevorstehenden Auslandsbesuch. (red, Reuters, APA, 22.6.2020)