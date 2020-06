Interview mit Christoph Peschek über das sexistische Transparent vor dem Block West im Wortlaut:

"Punkt eins, der SK Rapid und seine Fans sprechen sich dafür aus, dass wir möglichst bald wieder vor Zuschauern Fußball spielen dürfen. Wir spielen Fußball für unsere Fans. Insofern ist das Anliegen, gemeinsam vor Zuschauern zu spielen, eines das nachvollziehbar ist. Punkt zwei, Demokratie und Meinungsfreiheit endet nicht an den Stadiontoren, daher ist es grundsätzlich so, dass Transparente, so sie nicht strafrechtlich relevant sind, zugelassen werden. Prinzipiell wurde für die Zeit der Geisterspiele vereinbart, dass für die Zeit der Geisterspiele unterschiedliche Botschaften durch Vertreter der aktiven Fanszene transportiert werden können. Als dieses Transparent aufgehängt worden ist, gab es sehr intensive Diskussionen, und die Entscheidung, dass das Transparent vor Spielbeginn abgehängt wurde. Somit sehe ich auch keinen Skandal. Denn das Thema wurde noch vor Spielbeginn gelöst und darauf lege ich einen großen Wert. Ich wusste nicht was drauf steht. Es gab dann sehr intensive Diskussionen mit den Vertretern der Fanklubs, es wurde vor Spielbeginn abgehängt. Wir legen großen Wert darauf, dass es Meinungsfreiheit und Demokratie gibt.

In diesem Fall war es ein sehr derbes Spruchband und es wurde vor Spielbeginn gelöst und wieder abgehängt. Auch wenn es jetzt eine private Angelegenheit ist, die eigentlich für die Öffentlichkeit nicht wirklich von Relevanz ist, ist es so, dass meine gesamte Familie mit einem Magendarmvirus flach liegt und demzufolge ich sehr eingeschränkt verfügbar war und als dieses Thema aufgepoppt ist, habe ich mich natürlich genauso wie andere darum gekümmert und intensiv gesprochen.

Noch einmal, es ist vor Spielbeginn gelöst worden. Ich bin hier nicht in einem Verhör, ich möchte darauf hinweisen, dass das Thema vor Spielbeginn gelöst worden ist. Es gibt Diskussionen, es gab Diskussionen und es wird auch in Zukunft Diskussionen geben, weil das Thema eines ist, das eine gesellschaftliche Relevanz hat. Ob das verschiedene Passagen aus Rap-Songs sind, die ich persönlich auch nicht gut finde, oder Aussagen von Politikern, die ich auch nicht gut finde. Wir können uns jetzt noch dreimal im Kreis drehen und sie werden immer dieselbe Antwort von mir bekommen. Es wurde gelöst. Für die Zukunft werden wir, wie immer bei solchen Themen, es so handhaben, dass man in einer Familie Diskussionen nicht am Balkon führt, sondern im Wohnzimmer."

