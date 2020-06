Wie schwer ist Ihr Geldbörsel? Foto: gettyimages/istockphoto/Peter Hermus

Die Karte übers Display halten, fertig – man hat bezahlt. So einfach und kontaktlos ist hierzulande das Bezahlen bis zu 50 Euro an den Bankomatkassen möglich – und in Corona-Zeiten von vielen auch erwünscht. Doch ganz ohne Bargeld geht es eben auch nicht, eine Kartenzahlung ist längst nicht überall möglich, und man vertraut eben gerne auch auf Altbewährtes, besonders in Krisenzeiten.

Eine Umfrage des Zahlungsanbieters Klarna unter 1.000 Befragten ergab, dass diese im Schnitt 120,35 Euro im Börsel hatten. Auffällig der Unterschied zwischen den männlichen und weiblichen Befragten: Männer hatten im Schnitt 165 Euro und damit mehr als doppelt so viel dabei wie Frauen, die rund 78 Euro eingesteckt hatten.

Diese Userin zahlt alles bar – so sei es leichter, den Überblick über die Ausgaben zu behalten, meint sie:

Dieser User wiederum ist genervt von Münzen und zahlt überall mit Karte, wo es möglich ist:

Wie ist das bei Ihnen?

Wie viel Bargeld haben Sie üblicherweise bei sich? Wie oft heben Sie Geld ab? Warum zahlen Sie lieber bar, warum lieber mit Karte? (aan, 23.6.2020)