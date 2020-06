Rekordchampion nach 2:1 bei Real Sociedad an Barcelona vorbei – Zidane wegen angeblicher Bevorzugung durch Schiedsrichter erbost

Sergio Ramos trug seinen Teil zum Erfolg von Real bei. Foto: EPA/Juan Herrero

San Sebastian – Real Madrid hat am Sonntag die Spitzenposition in der spanischen Fußball-Meisterschaft übernommen. Durch das 2:1 bei Real Sociedad zog der Rekordchampion nach Punkten mit dem FC Barcelona gleich, hat aber aufgrund des gewonnenen direkten Duells acht Runden vor Schluss die Nase vorn.

Sergio Ramos (50./Elfmeter) und Karim Benzema (70.) trafen für die Madrilenen, Mikel Merino gelang in der 83. Minute das Ehrentor für die Gastgeber, die in der 68. Minute mit einer Schiedsrichter-Entscheidung haderten. Adnan Januzaj erzielte das vermeintliche 1:1, bei seinem Schuss stand jedoch Merino im passiven Abseits und versperrte dabei nach Meinung des Referees Real-Goalie Thibaut Courtois die Sicht. Wenig später sprang Benzema der Ball vor seinem Treffer zum 2:0 an den Oberarm.

Real-Coach Zinedine Zidane war hernach erbost – und zwar wegen der Kritik, seine Mannschaft werde von den Schiedsrichtern bevorzugt. Der Sieg sei dennoch verdient gewesen, beteuerte Zidane. "Es ärgert mich, dass am Ende immer nur über den Schiedsrichter geredet wird. Ich werde gerne über Fußball sprechen", sagte der Franzose. Bereits beim 3:0-Sieg von Real in der Vorwoche gegen Valencia hatte es Diskussionen gegeben, nachdem beim Stand von 0:0 ein Valencia-Tor vom Video-Schiedsrichter nicht gegeben worden war. (APA, 22.6.2020)