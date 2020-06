Das Gerät besteht aus gefrästem Aluminium, Kohlefaser und Glasfasergewebe. Foto: Delll

Der Computerhersteller Dell bietet schon seit Jahren Laptops mit vorinstalliertem Linux an. Als erster Anbieter bietet das Unternehmen nun sein Dell XPS 13 mit dem neuen Ubuntu 20.04 LTS (Long Term Support) in Österreich, Deutschland und weiteren Ländern an.

Zielgruppe für das Gerät sind Entwickler und Entwicklerinnen und natürlich Fans des offenen Betriebssystems. Dell und Canonical versprechen, dass alle Subsysteme (Wi-Fi, Bluetooth und Fingerabdruck-Authentifizierung) "einwandfrei funktionieren". Wie bei allen LTS-Versionen wird Canonical weiterhin bis zu zehn Jahre lang Sicherheitsupdates bereitstellen.

Der Preis liegt bei ab 1.099,99 US-Dollar

Die "Dell XPS 13 Developer Edition", so die offizielle Bezeichnung des Laptops, zeichnet sich durch sein 16:10-Display, Wi-Fi-6, Intel Core 10nm-Mobilprozessoren der 10. Generation und bis zu 32 Gigabyte RAM aus. Der Preis liegt bei ab 1.099,99 US-Dollar. Ubuntu Desktop 20.04 LTS kommt mit Gnome 3.36 als Benutzeroberfläche und aktualisierten Anwendungen, wie LibreOffice 6.4 und der neuen VPN-Technologie Wireguard, daher. (sum, 23.6. 2020)