Bilanzfälschung, Vertuschung, Spurensuche und an der Spitze ein Österreicher – was wir über den Wirecard-Skandal wissen

Der langjährige Wirecard-Chef Markus Braun musste nicht nur seinen Posten räumen, sondern hat auch selbst sehr viel Geld in den Sand gesetzt. Foto: EPA/PHILIPP GUELLAND

Mitten in der Corona-Wirtschaftskrise sorgt ein neuer Finanzskandal für Aufsehen. Dem deutschen Zahlungsdienstleister Wirecard wird Bilanzfälschung in Milliardenhöhe vorgeworfen. An der Spitze des Ganzen: der österreichische Ex-Firmenchef Markus Braun. Über den Betrug und dessen Folgen sowie die Spurensuche nach den Tätern berichtet Andreas Schnauder vom STANDARD. Den Podcast hören Sie hier. (red, 22.6.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von McDrive. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.