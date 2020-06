In dieser Galerie: 10 Bilder "Satisfactory" "Satisfactory" "Satisfactory" "Satisfactory" "Satisfactory" "Satisfactory" "Satisfactory" "Satisfactory" "Satisfactory" "Satisfactory"

Satisfactory ist nach der einjährigen Epic-Exklusivität auf Steam gelandet und sorgt dort für massive Begeisterung. So sind 95 Prozent der rund 5600 Wertungen positiv. Für ein Early-Access-Game ist das äußerst ungewöhnlich. Allerdings dürfte Entwickler Coffee Stain Studios bereits jetzt ein fertiges Spiel mit nur mehr vereinzelten Bugs und Fehlern liefern.

Sehr viel Lob

In den Rezensionen wird Satisfactory mit Lob überschüttet. Ein Nutzer scherzt etwa, dass er seinen Job wegen dem Spiel gekündigt hat, weil das Game einen derart hohen "Suchtfaktor" mit sich bringt. "Wahnsinnig tolles Spiel. Wer Factorio mag wird dieses Spiel lieben", merkt ein weiterer User an. Hinsichtlich des Spielprinzips erinnert das Game auch an besagten Titel. So baut man bei Satisfactory wie auch schon bei Factorio sukzessive eine Fabrik auf, die immer größer und besser wird.

Offene Welt bebauen

Im Fokus des Titels stehen Aufbau, Automatisierung und Erkundung. Die offene Welt von Satisfactory ist nämlich für Überraschungen gut. Entdecken kann man diese zu Fuß oder Fahrzeugen. Auch zu zweit ist das Game bereits nutzbar. Wie die eigene Fabrik aussieht, ist ganz der Kreativität des Spielers überlassen. Im Grunde muss nur mit den Ressourcen des Planeten möglichst klug gearbeitet werden.

Was kritisiert wird

In den negativen Wertungen kritisieren User mehrere Dinge. Einerseits sollen so manche Versprechen der Entwickler noch nicht eingelöst worden sein. Zudem soll Satisfactory nach einer Weile repetitiv werden und nicht wirklich Abwechslung mit sich bringen. Ferner würden sich manche Spieler mehr Herausforderung in Form von aggressiveren Gegnern wünschen. Zuletzt betonen unzufriedene Nutzer, dass Factorio im Grunde das bessere Satisfactory ist.

Kein Release in Sicht

Das Game ist seit 2016 in Entwicklung. Wann der Early-Access-Status verlassen wird, weiß die schwedische Spieleschmiede bislang noch nicht. Man will dies erst ändern, sobald man das Gefühl hat, dass "es vollendet ist". Versprochen werden "jede Menge Inhalte und Funktionen" und ein "letzter Schliff", bis Early-Access verlassen wird. Genug Spielzeit dürfte das Game auf jeden Fall mit sich bringen. Bis zur letzten Stufe sind rund 150 Stunden nötig. Aktuell wird das Spiel für Windows für 26,99 statt 29,99 Euro verkauft. (dk, 22.6.2020)