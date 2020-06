Auch bei "Squadrons" wird auf Mikrotransaktionen verzichtet. Foto: EA

Squadrons heißt das nächste Star-Wars-Spiel von EA. Bei dem anstehenden Game für PC und Konsolen, das am 2. Oktober erscheint, belebt der Hersteller das Genre der Raumkampf-Spiele wieder. Nicht nur spielerisch, sondern auch beim Thema Monetarisierung geht man in die "gute, alte Zeit" zurück. So wird Squadrons ganz ohne Lootboxen und Bezahl-DLCs kommen.

EA Star Wars

Keine Mikrotransaktionen

Bereits bei Jedi: Fallen Order und Command & Conquer: Remastered Collection hat EA vorgezeigt, dass man Mikrotransaktionen zumindest vorerst den Rücken zukehrt. Auch bei Squadrons soll dies der Fall sein, wie Creative Director Ian Frazier gegenüber Polygon bestätigte: "Ihr gebt uns 40 Euro, wir geben euch das Spiel". Live-Services oder DLCs sollen dabei keine Rolle spielen.

EA Star Wars

Aus Fehler offenbar gelernt

Offenbar hat EA aus der Kontroverse rund um Star Wars: Battlefront 2 gelernt. Der Vollpreistitel sollte mit einem Fortschrittsystem kommen, das entweder viel Zeit oder Geld voraussetzte, um alles freizuspielen. Nach massiven Protesten überarbeitete man das Element, der Schaden war allerdings da. So blieben die Verkaufszahlen des Games unter den Erwartungen. (red, 22.6.2020)