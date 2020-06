Das Modehaus Dior hält an der Präsentation seiner Cruise Collection im Rahmen einer Modenschau fest. Wie Pietro Beccari, CEO des Unternehmens, und Kreativchefin Maria Grazia Chiuri, in einer gemeinsamen digitalen Pressekonferenz mitteilten, wird die Zwischenkollektion am 22. Juli am Domplatz von Lecce gezeigt werden – ohne Publikum. Sie soll eine Hommage an die krisengebeutelte süditalienische Region Apulien wie die italienischen Handwerksbetriebe darstellen. Gleichzeitig ist Apulien die Heimat von Chiuris Vater.

Der Domplatz von Lecce Foto: Dior/ Antonio Maria Fantetti

Dior-Kreativchefin Maria Grazia Chiuri Foto: APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT

Seine Couture-Show wird das zum Luxuskonzern LVMH gehörende Unternehmen im Juli im Rahmen einer digitalen Präsentation zeigen, im Herbst will Dior dem Schauenkalender treu bleiben und seine Modenschau während der Pariser Modewoche zeigen.

Das zum Kering-Konzern gehörende Unternehmen Saint Laurent hingegen hatte angekündigt, seine Schauen unabhängig vom Modekalender zu zeigen, Gucci will sich auf zwei Präsentationen im Jahr beschränken. (red, 22.6.2020)