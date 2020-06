Auch im Tierreich wäscht man sich mit Seife: Dieser Orang-Utan mag es gern sauber – "Universum: Undercover unter Tieren", 20.15 Uhr, ORF 2.

19.40 REPORTAGE

Re: Die gefährlichsten Schulwege der Welt Wenn die Schüler mit den ersten Sonnenstrahlen erwachen, liegen die Temperaturen bereits bei über dreißig Grad Celsius. Sie leben in der Danakil-Wüste im Nordosten Äthiopiens. So auch der sechsjährige Looita und seine Schwester Khadiga. Ihr mehrere Kilometer weiter Schulweg führt die Kinder des Stammes der Afar über aufgeplatzte Erdkrusten durch scheinbar endlose Weiten. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Undercover unter Tieren Der Filmemacher John Downer zeigt, wie intelligent und lösungsorientiert Tiere handeln. Schimpansen verwenden Zweige, um Termiten und andere Leckerbissen zu ergattern. Die Geradschnabelkrähe in Neukaledonien ist eine Meisterin, wenn es gilt, Engerlinge aus morschem Holz hervorzulocken. Und der Drongo, ein Singvogel in der Kalahari-Wüste in Südafrika, lässt gar die Erdmännchen für sich arbeiten. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Der große Nestlé-Report: Wie gut sind Süßigkeiten, Fertiggerichte & Co.? Wie weit reichen Macht und Markenstärke von Nestlé im Vergleich zur Konkurrenz? Wie fair und umweltfreundlich handelt der Konzern wirklich? In vier Kapiteln beantwortet die Dokumentation von Tugay Tumay diese Fragen und blickt hinter die Kulissen des größten Lebensmittelherstellers der Welt. Bis 21.00, ZDF

20.15 DOKUMENTARFILM

Vorsicht Gentechnik? (F 2015, Frédéric Castaignède) Bereits seit 20 Jahren werden weltweit gentechnisch veränderte Organismen angebaut. Doch die öffentliche Meinung ist skeptisch, was die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt betrifft. Was stimmt, was ist erfunden? Wo liegt die Wahrheit über die Gentechnik? Bis 22.00, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Susanne Schnabl über neue alte Gräben rund um den Ibiza-Untersuchungsausschuss, eine mögliche Verkehrswende und Jugendliche zwischen Zukunftsängsten und Rücksichtslosigkeit. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Musiker Hubert von Goisern spricht über seinen ersten Roman Flüchtig. Außerdem erwarten Dirk Stermann und Christoph Grissemann die Journalistin und Tierschützerin Maggie Entenfellner im Studio. Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Erfindung der Liebe Die Frau fürs Leben, der Mann fürs Leben – die Hochkonjunktur der Partnervermittlungsagenturen reißt nicht ab. Doch dass zwei, die sich lieben, heiraten, ist nicht selbstverständlich und eine Erfindung der Moderne. In der Geschichte überwiegen arrangierte Ehen und religiös-kulturell bestimmte Formen des Zusammenlebens. Die Doku zeigt, wie Religionen den Bund fürs Leben bestimmen. Ab 23.25 Uhr folgt Jesus und seine Jüngerinnen. Bis 0.15, ORF2