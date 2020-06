Die Formel 1 ab nächstem Jahr in Deutschland exklusiv auf Sky zu sehen. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Unterföhring – In Deutschland wird es die Formel 1 ab dem kommenden Jahr wie erwartet nur noch im Pay-TV geben: Sky hat sich das komplette Formel-1-Wochenende live und exklusiv ab der Saison 2021 gesichert, wie der Sender am Montag in einer Aussendung bekanntgab. Sky hat sich erst vor kurzem Rechtepakete der deutschen Bundesliga gesichert.



Sky wird alle Rennwochenenden der Formel 1 live übertragen, vom ersten freien Training bis zum Rennen am Sonntag. Sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings sind zudem verfügbar in Ultra HD.

Vier frei empfangbare Rennen

Mit "Sky Sport F1" will Sky den ersten linearen Formel 1-Sender im deutschen Fernsehen an den Start bringen, der täglich 24 Stunden ausschließlich Motorsport-Content zeigt. Vier ausgewählte Rennen pro Saison will Sky frei empfangbar ausstrahlen und nach jedem Rennen auf Sky Sport News HD eine 30-minütige Highlight-Show präsentieren. (red, 22.6.2020)