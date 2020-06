Der weltgrößte Lebensmittelkonzern steht auf dem Prüfstand. Foto: ZDF / Willy Weber.

Nestlé ist der Riese unter den Lebensmittelgiganten, viele der rund 2.000 Marken des Schweizer Unternehmens sind in weltweit 190 Ländern Bestseller in den Supermarktregalen. Aber wissen Sie, welche Marken zu Nestlé gehören? Nein? Dann geht es Ihnen nicht anders als jenen Testpersonen, die der Filmemacher Tugay Tumay für die ZDF-Doku Der große Nestlé-Report: Wie gut sind Süßigkeiten, Fertiggerichte & Co.? (zu sehen am Dienstag, 20.15 Uhr, im ZDF) raten ließ, welche Produkte aus dem Hause Nestlé stammen. Die Doku hilft nach: Maggi, Smarties, Wagner-Pizza, After Eight, Nespresso, Vittel oder Kitkat, um nur einige zu nennen.

In vier Kapiteln arbeitet Tumay Themen wie Geschmack, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Fairness auf und lässt dafür etwa Nestlés Fertiggerichte gegen Selbstgekochtes antreten und gesundheitliche Auswirkungen prüfen, oder er reist ins französische Vittel, um dort mit den Bewohnern über die Ausbeutung des Grundwassers zu reden. Er besucht auch ehemalige Mitarbeiter, die angeblich mit teils fragwürdigen Methoden gezwungen wurden, Kündigungen zu unterschreiben.

Zu Wort kommen auch hochrangige Nestlé-Manager, deren Versprechen rund um Inhaltsstoffe oder Ökobilanz genauer unter die Lupe genommen werden. Herausgekommen ist ein spannender Dokumentarfilm, der Kritikern viel Platz einräumt, sich aber auch immer bemüht, die Gegenseite zu befragen. So kann sich am Ende jeder sein eigenes Bild von Nestlé und den Geschäftspraktiken dieses Weltkonzerns machen. (Astrid Ebenführer, 23.6.2020)