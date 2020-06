Keynote mal anders. Foto: EPA

Ganz ohne Publikum wurde Apples Entwicklerkonferenz WWDC eröffnet. CEO Tim Cook nutzte die Keynote anfangs dafür, um über Rassismus und den Tod von George Floyd zu sprechen. Die Welt müsse sich hierbei verbessern und Stereotypen aus der Welt schaffen. Auch das Coronavirus fand Erwähnung: Cook bedankte sich bei allen Menschen, die hart während diesen Zeiten arbeiten und kündigte zugleich auch an, dass alle Events der Entwicklerkonferenz online stattfinden.

iOS 14 mit neuem Homescreen

Im nächsten Schritt wurde zugleich auch iOS 14 vorgestellt, das eine nicht unbedeutende Änderung für den iPhone-Homescreen mit sich bringt: Widgets. Zugleich wurde auch eine neue Ansicht für Apps vorgestellt. In der App-Library werden alle Programme gesammelt angezeigt. Das iPhone nimmt die Ordnung selbst vor. Der Nutzer kann die Übersichtsseiten des iPhones selber gestalten und ausblenden.

Siri wird gescheiter und übersetzt

Zugleich wurde ein Picture-in-Picture-Modus für das iPhone angekündigt. Videos können somit abgespielt werden, während man sich am Homescreen oder in einer App befindet. Ferner wird Siri schlauer. Die Sprachassistentin soll etwa künftig bei der Übersetzung von ganzen Konversationen helfen. Dafür liefert Apple auch eine neue App namens "Translate", die dabei zum Einsatz kommen soll.

Verbessertes iMessage und Apple Maps

Die iMessages-App soll nun auch eine bessere Übersicht mit sich bringen. Konversationen können etwa gepinnt werden oder auf Nachrichten mittels "Mentions" geantwortet werden. Apple Maps erhält außerdem die Funktion, dass Orte zum Shoppen, Ausgehen oder Besuchen empfohlen werden. Die Karten-Applikation bringt nun endlich auch Radfahrer-Navigation mit sich – allerdings vorerst nur für ausgewählte Städte wie San Francisco und Peking.

Das iPhone wird zum Autoschlüssel

Das iPhone wird ferner zum Autoschlüssel. Bestimmte Fahrzeuge können künftig mit dem Smartphone entsperrt und gestartet werden. Ein Zugang kann mit Freunden per iMessage geteilt werden. Vorgezeigt wurde die Funktion mit einem BMW – ab dem nächsten Jahr will man einen Standard schaffen, der von mehreren Herstellern unterstützt wird. Das Autoschlüssel-Feature soll bereits in iOS 13 landen.

App Clips bringt Light-Version von Software



Mit App Clips hat man Googles Instant Apps kopiert. iOS 14 bringt die Option mit sich, dass man eine App ohne Download nutzen kann. Diese "Clips" bringen eine Art Light-Version mit sich, die sich nur auf das Wesentliche beschränkt. Die Software kann direkt im Web genutzt werden. Diese Vorabversionen sind weniger als zehn Megabyte groß und bringen die Option mit sich, dass die Vollversion auch sofort heruntergeladen werden kann.

Keine Anrufe mehr, die den ganzen Screen einnehmen



Dies war es auch schon mit den Neuerungen für iOS 14. Auch iPad OS 14 erhält Widgets, wie bei der Keynote angekündigt wurde. Zudem wird die Musik- und Foto-App verbessert und an den großen Bildschirm des iPads angepasst. Während der Vorstellung des iPad-Betriebssystems wurde zugleich auch eine Neuerung bei Anrufen sowohl für iPad OS als auch iOS präsentiert: Diese nehmen nun nicht mehr den ganzen Bildschirm ein. Das iPad erkennt ferner Handschrift und wandelt diese in Text um.

AirPods Pro werden intelligenter

Apples AirPods werden nun auch intelligenter. Die Kopfhörer wechseln automatisch zwischen den Geräten – je nachdem, woher gerade der Ton kommt. Die AirPods Pro erhalten zudem ein Feature namens "Spatial Audio". Die Funktion soll einen verbesserten räumlichen Klang mit sich bringen. Unterstützt werden unterschiedliche Formate – darunter auch Dolby Atmos.