Der LASK kann nach Zustellung des Langbeschlusses innerhalb von vier Wochen Klage beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht einbringen. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Wien – Grund zur Freude in Linz. Nachdem der LASK sechs Zähler aus zwei Spielen gegen Sturm Graz geholt hat, machen die Linzer auch juristisch Boden auf Tabellenführer Salzburg gut. Die Strafe wegen des verbotenen Mannschaftstrainings in der Zeit des Lockdowns wurde reduziert und es gibt zwei Punkte zurück.

Das Protestkomitee der Fußball-Bundesliga hat den Punkteabzug für den LASK am Montagabend von sechs auf vier Zähler (nach Grunddurchgang bzw. Punkteteilung) verringert. Im Falle eines vorzeitigen Abbruchs der Meisterschaft bleibe es bei einem Abzug von sechs Punkten.

Geldstrafe bleibt bestehen

Die Geldstrafe von 75.000 Euro bleibt aber in jedem Fall bestehen, teilte die Liga mit. Der LASK liegt damit in der Tabelle der Meistergruppe acht Punkte hinter Leader Salzburg (38) bzw. zwei hinter Rapid (32) auf Platz drei.

In seiner Begründung habe das Protestkomitee angeführt, dass "im Ergebnis ein Verstoß gegen § 111a ÖFB-Rechtspflegeordnung (Fair-Play-Regeln) sehr wohl vorliegt", teilte die Liga mit. "Allerdings war die unterschiedliche Wertigkeit der Punkte im Grund- und Finaldurchgang zu berücksichtigen. Demgemäß wurde der Punkteabzug für den Finaldurchgang reduziert."

Die Oberösterreicher, die erstinstanzlich am 28. Mai wegen ihrer Trainingsverstöße gegen die Corona-Regeln bestraft worden waren, können nun noch den Gang zum Ständigen Neutralen Schiedsgericht antreten. Dafür hat der LASK ab Zustellung der Langfassung des Urteils des Protestkomitees vier Wochen Zeit.

Gruber verteidigte Einspruch

LASK-Präsident Siegmund Gruber hat vorige Woche gerechtfertigt, dass sein Club den Senat 1 anrufen werde. Die Forderung, als Schuldiger daher auf einen Einspruch zu verzichten, konnte er nicht nachvollziehen. "Hierzu möchte ich schon festhalten, dass rechtsstaatliche Prinzipien auch für den LASK gelten", sagte der Clubchef in einer Pressekonferenz. Vorerst habe man in erster Linie das Protestkomitee im Sinn. "Wir hoffen hier, dass wir gehört werden in einer Form, die für uns akzeptabel ist."

Mit dem Urteil des Senat 1, der dem LASK sechs Punkte abgezogen hatte, waren die Linzer nicht zufrieden. "Ich bin generell der Meinung, dass man nicht in die laufende Saison sportlich eingreifen sollte", erklärte Gruber. "Die Punkte, die wir gehabt haben, haben wir uns davor erspielt gehabt." (APA, red, 22.6.2020)