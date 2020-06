BUCHTIPPS: Andrea Kromoser, familienlektüre.at & Ursula Tichy, buchstart.at

Möchtest du die Geheimnisse deiner Familie erfahren? Dieses Buch hilft dir dabei. Darin könnt ihr gemeinsam Erinnerungen festhalten, kritzeln, zeichnen, schreiben und kleben. Schreibt euren Stammbaum bis zur Ururgroßmutter auf. Welche Superkräfte habt ihr? Wer von euch hat Tattoos, und wie kam es dazu? Das und vieles mehr kannst du mit diesem genialen Eintragbuch machen. Ein Album für die ganze Familie, das euch zusammenschweißt und das du wie einen Schatz aufbewahren wirst.

Atelier Flora, "Unsere großartige Familie". € 15,50 / 176 S. Duden, Berlin 2020

#video #kassette #telefonkette

Als die Großen noch klein waren gab es keine Streaming-Plattformen. Um sich den neuesten Blockbuster anschauen zu können, musste man in eine zumeist verrauchte Videothek gehen, eine Videokassette ausborgen und diese wieder zurückbringen. Unvorstellbar, oder? Dieses witzige Sachbilderbuch entführt uns in eine Welt der verschwundenen Dinge, die für eure Eltern ganz normal waren. Diskutiert gemeinsam über Audiokassetten, Diaabende, Wählscheibentelefone und den Commodore 64. Eine vergnügliche Zeitreise für die ganze Familie. Warum war das Metall neben dem Geldeinwurf in einer Telefonzelle immer so stark abgerieben?

Zu diesem tollen Buch gibt es auch eine Website: http://www.alsdiegrossenkleinwaren.de Überlegt doch mal zusammen, wie ihr euch die Welt der Zukunft vorstellt und malt ein paar Bilder dazu. Wenn ihr sie an die AutorInnen schickt, wird eine Auswahl der Einsendungen auf dieser Website publiziert.

Till Penzek, Julia Neuhaus, "Als die Großen klein waren. Ein Album verschwundener Dinge". € 16,95 / 48 Seiten. Nilpferd bei G&G, Wien 2019

#wald #luft #kompott

Magst du Bäume? Dann könntest du zur nächsten Wanderung oder zum Spazieren dieses Buch in den Rucksack packen. Denn draußen gelesen, ist es noch schöner! Das Buch "Die kleine Waldfibel" passt für die ganze Familie. Ihr findet darin wundervolle Naturbilder, die dabei helfen, Bäume, die ihr seht, beim Namen zu nennen. Auch von Tieren werdet ihr lesen sowie einige Rezepte und Gedichte, die richtig gut zur Stimmung im Wald passen. Dazu gibt’s viele Infos. Wusstest du, dass die Bretter von Kiefern für Theaterbühnen verwendet werden, weil sie nicht knarren?

Linda Wolfsgruber, "Die kleine Waldfibel". € 24,70 / 144 Seiten. Kunstanstifter, Mannheim 2020. Für die ganze Familie

Zeigt mir, wer ich bin!

Manchmal muss man sich weder Konsole noch PC kaufen, um

Videospiele zu nutzen. Bei "Heads Up!" geht es darum, Begriffe oder Prominente zu erraten. Ein Spieler hält sein Smartphone oder Tablet vor seine Stirn, und ein Wort wird angezeigt. Die anderen Spieler müssen ihm den Begriff erklären – auch pantomimisch . Das Smartphone oder Tablet nimmt mit der Kamera auf, was die anderen so vorzeigen. Das Spiel gibt es nur in englischer Sprache, der Wortschatz ist allerdings sehr einfach. (iOS und Android)

Rennspektakel mit Schildkrötenwaffe

"Mario Kart 8 Deluxe" ist kein Rennspiel für schwache

Nerven. Mit Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Co fährst du in mehreren Welten um die Wette. Insgesamt 48 Strecken und verschiedene Schwierigkeitsgrade stehen zur Verfügung. Aufgewertet wird dieses Rennspektakel mit sammelbaren Boni. Du kannst deine Konkurrenten mit einer Schildkröte abschießen oder ihnen die Sicht mit Tinte versperren. Neben den klassischen Rennen gibt es auch die Möglichkeit, sich bei Arenakämpfen zu duellieren. Eine Gaudi für die ganze Familie! (Nintendo Switch)

Schnipseln bis zur Lösung

"Zusammen schneidet man am besten ab", lautet der Slogan zu "Snipperclips". Bei dem Spiel ist intensive Zusammenarbeit gefragt, da man nur gemeinsam zum Ziel kommt. Gespielt werden Snip und Clip, zwei Freunde aus Papier. Die beiden Figuren können ihre Form frei abändern. Man schnipselt dann einfach an ihnen herum, bis man zufrieden ist. Die Bastelei ist auch notwendig, da Snip und Clip gemeinsam Rätsel lösen. So muss etwa zu zweit ein Basketball in den Korb befördert werden. Also schneidet man die beiden Figuren so, dass dies möglich ist. Jede Mission bringt herausfordernde Rätsel mit sich, bei denen man sich schon anstrengen muss. "Snipperclips" kann allein oder mit bis zu vier Freunden gespielt werden. (Nintendo Switch)

