Die Coronavirus-Pandemie macht unter anderem die Arbeitsbedingungen in der europäischen Massentierhaltung und -verarbeitung sichtbar. Foto: imago images/Jürgen Schwarz

SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner will Coronavirus-Testungen in heimischen Fleischfabriken.

Nach dem Corona-Ausbruch beim deutschen Fleischproduzenten Tönnies hat SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner in einer Stellungnahme gefordert, dass auch in österreichischen Schlachthöfen Testungen durchgeführt werden sollen – hier herrsche eine besondere Gefahrensituation. Mehr Tests seien aufgrund der Lockerungen aber überall dort notwendig, wo viele Menschen auf engen Raum zusammenarbeiten.

Rendi-Wagner wies auf die Gefahr bezüglich Fleischfabriken hin: Bereits im Mai mussten auch in den USA zahlreiche Fleischfabriken wegen Krankheitsfällen schließen, in Irland infizierten sich ebenfalls hunderte Mitarbeiter aus der Fleischindustrie. Dass es gerade in dieser Branche immer wieder zu Ausbrüchen kommt, liege zum einen an den Arbeitsbedingungen auf engem Raum unter schwerem körperlichem Einsatz, zum anderen aber auch an den Kühltemperaturen im Betrieb, die eine Verbreitung des Coronavirus fördern würden.

Trump weitet Visa-Beschränkungen aus

Trump beim Wahlkampf(wieder)auftakt in Tulsa. Foto: ap

Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit infolge der Corona-Pandemie in den USA hat Präsident Donald Trump den Stopp legaler Einwanderung bis zum Jahresende ausgeweitet. Trump verlängerte am Montag eine Regelung, die im Wesentlichen Ausländer betrifft, die sich um eine Green Card für den dauerhaften Aufenthalt in den USA bemühen. Außerdem werden verschiedene Arbeitsvisa ausgesetzt.

Die US-Regierung begründete die Maßnahmen mit der weiterhin dramatischen Lage auf dem Arbeitsmarkt infolge der weitgehenden Stilllegung der Wirtschaft zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Wegen der Vorkehrungen haben seit Mitte März mehr als 40 Millionen Menschen wenigstens zeitweise ihren Arbeitsplatz verloren. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stagnierte zwar zuletzt. Eine wirkliche Entspannung ist allerdings trotz der langsamen Öffnung der Wirtschaft noch nicht erkennbar. Durch die Einschränkungen würden 525.000 Arbeitsplätze für US-Bürger frei, hieß es vonseiten der Regierung.

Kritik an Trump wegen "Kung Flu"

Spätestens seit dem Wochenende steckt Präsident Trump wieder Mitten im Wahlkampf: Bei seiner ersten Massenkundgebung seit Beginn der Corona-Krise in einer Arena in Tulsa, Oklahoma, waren am Samstagabend zahlreiche der gut rund 19.200 Plätze leer geblieben. Trump machte dennoch Schlagzeilen, weil er erneut das Coronavirus mit einer Grippe – auf englisch "Flu" – verglich und dabei erneut auf rassistische Rhetorik zurückgriff: Er sprach wiederholt von "Kung Flu" und dem "chinesischen Virus".

Nach Trumps Auftritt in Tulsa sind zwei Mitglieder seines Wahlkampfteams positiv auf das Virus getestet worden. Beide hätten an der Veranstaltung teilgenommen, sagt ein Sprecher. Allerdings hätten sie während der ganzen Zeit Masken getragen. Stunden vor dem Auftritt Trumps hatte sein Team sechs positive Tests unter den Mitarbeitern bekanntgegeben. Trumps Wahlkampfteam ist sich des Corona-Risikos allerdings durchaus bewusst: Teilnehmer der Veranstaltung in Tulsa mussten einer Verzichtserklärung zustimmen, dass sie die Organisatoren im Falle einer Erkrankung nicht verklagen.

In den USA wurden seit Beginn der Pandemie nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität mehr als 2,25 Millionen Coronavirus-Infektionen registriert. Rund 120.000 Menschen kamen demnach ums Leben. Somit sind die USA weiterhin das weltweit am stärksten betroffene Land. Am Montag meldete die Weltgesundheitsorganisation explodierende Infektionszahlen in Nord- und Südamerika. Insbesondere in Brasilien ist die Lage dramatisch: Nach offiziellen Angaben gibt es dort bereits mehr als eine Million Fälle und 50.000 Todesopfer.

Saudi-Arabien schränkt wegen Coronavirus-Pandemie Mekka-Wallfahrt ein

Saudi-Arabien schränkt wegen der Coronavirus-Pandemie die Mekka-Wallfahrt Hadsch ein. Sie werde in diesem Jahr einer sehr begrenzten Zahl von Bürgern und im Königreich lebenden Ausländern aller Nationen offenstehen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur am Montag. Hintergrund seien die weltweite Zunahme der Covid-19-Fälle, das Fehlen eines Impfstoffes und die Schwierigkeit, einen ausreichenden Abstand bei einer großen Zahl von Pilgern aus dem Ausland zu gewährleisten. Saudi-Arabien hatte Ende März Muslime aufgerufen, ihre Pläne für eine Wallfahrt zurückzustellen. Zu der Pilgerfahrt reisen jährlich etwa 2,5 Millionen Menschen in das Königreich.

Jährlich begehen Millionen Muslime die Wallfahrt nach Mekka. Foto: ap

Chinesische Firma darf Impfstoffkandidaten an Menschen testen

Eine Tochter des chinesischen Unternehmens Chongqing Zhifei Biological Products hat grünes Licht von den heimischen Behörden erhalten, einen Impfstoffkandidaten gegen das neuartige Coronavirus in Tests mit Menschen zu erproben. Chongqing Zhifei Biological Products teilt mit, der Impfstoff werde gemeinsam mit Anhui Zhifei Longcor Biopharmaceutical und dem Institute of Microbiology of the Chinese Academy of Sciences entwickelt.

Covid-19: Rätsel um höheres Sterberisiko für Männer

Männer erkranken oft schwerer an Covid-19 und sterben häufiger als Frauen. Was anfangs ein Phänomen aus China, wo viele Männer rauchen, zu sein schien, zeigt sich weltweit. Daten der Forschungsinitiative Global Health 50/50 aus gut 20 Ländern zeigen, dass Frauen sich zwar ähnlich häufig infizieren wie Männer. Bei den Sterberaten liegt die Verteilung jedoch etwa bei einem Drittel zu zwei Dritteln. "Wir sehen das auch hier in Deutschland. Wir haben sehr viele männliche Patienten", sagt Clemens Wendtner, Chefarzt der Klinik für Infektiologie an

der München Klinik Schwabing, der im Februar die allerersten Corona-Patienten in Deutschland behandelt hatte. Und auch Christoph Spinner vom Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München (TUM) sagt: "Es sind definitiv mehr Männer betroffen".

Nach dem Situationsbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) vom 21. Juni starben quer durch alle Altersgruppen bis hin zu den 70- bis 79-Jährigen jeweils mindestens doppelt so viele Männer wie Frauen. Erst danach gleicht sich das Verhältnis zunächst an und kehrt sich ab der Altersgruppe der 90- bis 99-Jährigen um, möglicherweise aber deshalb, weil es mehr hochbetagte Frauen als Männer gibt. Zu den Gründen heißt es beim Beim RKI nur, es geben viele offene Fragen. Es werde noch dauern, bis eine belastbare Bewertung möglich sei. (red, Reuters, APA, 23.6.2020)