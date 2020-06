Google wird seine Dienste auch weiterhin den Behörden zur Verfügung stellen. Foto: AFP

Mehr als 1.600 Mitarbeiter bei Alphabets Tochter Google fordern in den USA einen Verkaufsstopp von E-Mail-Programmen und anderen Diensten an Polizeibehörden. In einer von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehen Petition zeigten sich der Beschäftigten enttäuscht, dass Google nicht die "Millionen" Bürger unterstütze, die die Polizeibehörden "entmachten" und deren Finanzmittel kürzen wollen.

"Nicht von rassistischer Polizeiarbeit profitieren"

"Unser Geschäft sollte nicht von rassistischer Polizeiarbeit profitieren", heißt es in dem Schreiben. Die Mitarbeiter berufen sich auf den Verkauf des G-Suite-Pakets an die Polizei in Clarkstown, New York, das Anwendungen für E-Mail-Programme, Dokumentenbearbeitung und Dateispeicherung enthält.

Ein Google-Sprecher sagte zu der Petition: "Wir haben seit langem Nutzungsbedingungen für allgemein verfügbare Computerplattformen wie Gmail, G-Suite sowie Google Cloud und diese Produkte werden weiterhin für Regierungen und lokale Behörden, einschließlich Polizeibehörden, verfügbar bleiben." (APA, 23.06.2020)