Wien – Möbelhändler XXX Lutz wirbt für seinen Sommerschlussverkauf mit DJ Ötzi, der uns unser zu Hause als Urlaubsoase schmackhaft machen will. In der neuen Kampagne von Demner, Merlicek & Bergmann (gemeinsam mit Film Factory) besucht DJ Ötzi die Familie Putz und liefert "statt dem üblichen Urlaubshit den Sommerhit der anderen Art, passend zum Jahr 2020, und verrät ganz Österreich – Urlaub ist da wo du bist – zuhause!", heißt es in einer Aussendung.

XXXLutz Österreich

(red, 24.6.2020)