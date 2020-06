Die Huthi-Rebellen griffen das Nachbarland Saudi-Arabien an, das seit Jahren schwere Luftschläge gegen sie ausführt. Foto: AP Photo/Hani Mohammed, File

Sanaa – Die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen haben Medienberichten zufolge tief in Saudi-Arabien gelegene Ziele angegriffen. Es handle sich um einen "großangelegten Angriff", berichtete am Dienstag der Fernsehsender Al Masirah, der der Huthi-Bewegung nahesteht. Ein Sprecher der Huthi-Truppen werde sich im Laufe des Tages dazu äußern.

Die von Saudi-Arabien geführte sunnitische Allianz gegen die Huthis teilte mit, sie habe eine von den Rebellen abgeschossene ballistische Rakete abgefangen, die die saudi-arabische Hauptstadt Riad zum Ziel gehabt habe. Ein Reuters-Augenzeuge in Riad hörte am frühen Morgen zwei laute Explosionen und sah Rauchwolken am Himmel über der Stadt.

Raketen abgefangen

Drei Raketen der Huthi seien zudem im Süden Saudi-Arabiens abgefangen worden, sagte ein Sprecher der Allianz der staatlichen saudi-arabischen Nachrichtenagentur SPA zufolge. Die Raketen seien auf die Städte Najran und Jizan an der Grenze zum Jemen abgefeuert worden. Bereits am Montagabend seien mehrere bewaffnete Drohnen zerstört worden, die ebenfalls Saudi-Arabien zum Ziel gehabt hätten. (APA, 23.6.2020)