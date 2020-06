Foto: REUTERS/Michael Dalder

Aschheim – Die Staatsanwaltschaft München hat den zurückgetretenen Chef des skandalgeschüttelten deutschen Finanzdienstleisters Wirecard festgenommen. Der Österreicher Markus Braun habe sich am Montagabend gestellt, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Er werde im Lauf des Tages der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die über eine Haft entscheide.

Braun war am Freitag zurückgetreten, nachdem Wirtschaftsprüfer ein 1,9 Milliarden Euro schweres Bilanzloch gefunden hatten. Die vorgegebenen Treuhandkonten in Asien dürften "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit" gar nicht existieren, bekundete das Unternehmen in einer Mitteilung.

Antrag auf Lizenz in Singapur

Um die Geschäfte in Singapur dennoch aufrechtzuerhalten, will sich Wirecard nun eine Lizenz in dem Land besorgen. Der Zahlungsdienstleister habe einen Antrag bei der Aufsichtsbehörde MAS gestellt, teilte die Zentralbank in Singapur am Dienstag mit. Es müsse sichergestellt werden, dass Kundengelder im Land blieben.

Wirecard ist in Singapur vor allem für die Abwicklung von Zahlungen für Händler zuständig und unterstützt Unternehmen bei der Ausgabe von Prepaid-Karten. Bis ein neues Gesetz, das Grundlage für die nun beantragte Lizenz sei, in Kraft trete, arbeite Wirecard mit einer Ausnahmeregelung, erklärte die Zentralbank. (APA, red, 23.6.2020)