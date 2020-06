Liebe Leserin, lieber Leser!

So wenig Trubel – nämlich gar keinen – gab es bei Apples Entwicklerkonferenz WWDC noch nie. Ganz ohne Publikum stellte das Unternehmen Neues vor, darunter iOS 14 und Macs mit eigenem Apple-Prozessor. Das hat großes Leistungspotential aber auch zahlreiche absehbare Probleme, wie ihr in unserer Analyse nachlesen könnt. Die Vorarlberger Mohrenbrauerei will ihre Social-Media-Konten stilllegen, da es Aufregung um ihr Logo gibt. Wir wünschen gute Lektüre!

"Apple Silicon" statt Intel-Prozessoren: Was der große Umbruch für Mac-User bedeutet

Holocaust-Leugnung, Gewaltaufrufe: Facebook scheitert weiter im Kampf gegen Hassrede

Vorarlberger Mohrenbrauerei legt nach Logo-Aufregung Social-Media-Accounts still

"Wien von oben": Neue Website zeigt, wie schön Wien aus der Vogelperspektive ist

Mary Jo Laupp: Die Tiktok-Oma, die sich mit Trump anlegte

Google-Mitarbeiter gegen Verkauf der Programme an US-Polizeibehörden

Trotz "Shroud" und "Ninja" ein Flop: Microsoft schließt Streaming-Plattform Mixer