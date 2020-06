Natürlich kann man das Ganze auch einfach so machen. Und lustigerweise hatten sich genau an dem Tag, an dem Matthias Stiegls organisierter Laufevent bei mir und tausend anderen Leuten in den Social-Media-Timelines aufpoppte, in der STANDARD-Redaktion zwei Läufer mit exakt der gleichen Idee gemeldet. Allerdings ohne Teilnahmegebühr – und auch ohne App, falls man anderswo oder anderswann laufen wollen würde. Schließlich ist laufen einfach. In Wirklichkeit braucht man dafür auch weder Organisation noch Event: Man muss es nur tun.

Aber eine Idee, wo man läuft, schadet nicht: Natürlich kann man immer die gleiche Park- oder Häuserblockrunde abspulen – und damit zufrieden sein. Oder man probiert neue Routen aus – und irgendwann entdecken viele Menschen dann die Stadtachsen, etwa Wiens U-Bahn-Netz.