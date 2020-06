Nach drei bei der Adria-Tour positiv getesteten Tennisprofis hat es nun auch den in der Kritik stehenden Mitorganisator des Events erwischt – Fall mutiert zum Politikum

In dieser Galerie: 2 Bilder Djokovic mit Dominik Thiem, dem Sieger der Adria-Tour in Belgrad. Foto: AFP/ ANDREJ ISAKOVIC Abstand halten ist vernünftig und sehr empfehlenswert, für lässige Gruppenfotos aber halt auch kontraproduktiv. Foto: REUTERS/Marko Djurica

Belgrad/Zadar/Wien – Nun hat es auch den Weltranglistenersten im Tennis erwischt: Novak Djokovic wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab der Serbe am Dienstag bekannt. Betroffen sei auch seine Ehefrau Jelena, die Tests seiner beiden Kinder seien negativ, teilte Djokovic mit. Er werde sich nun für 14 Tage in Isolation begeben und den Corona-Test in fünf Tagen wiederholen.

Vierter Fall unter den Tennisprofis

Der 33-Jährige ist damit der vierte Spieler, der sich bei der von ihm mitorganisierten Adria-Tour in Belgrad und Zadar angesteckt hat. Zuvor waren bereits die positiven Fälle des Bulgaren Grigor Dimitrow, des Kroaten Borna Coric und des Serben Viktor Troicki bekannt geworden. Die Show-Turnierserie war wegen mangelnder Sicherheitsvorschriften stark kritisiert worden. So drängten sich etwa Tausende Zuschauer auf den Rängen und feierten die Spieler ausgelassen miteinander.

Österreichs Tennis-Ass Dominik Thiem, Sieger des Turniers in Belgrad, wurde seit seiner Rückkehr nach Österreich dreimal negativ getestet, zuletzt am Montag. Der Deutsche Alexander Zverev, der auch in Belgrad aufschlug, hat am Montag mitgeteilt, ebenso negativ getestet worden zu sein. Positive Tests sollen aber auch Troickis Frau und zwei Betreuer abgeliefert haben.

Djokovic, der sich nach seiner Rückkehr von Zadar nach Belgrad hatte testen lassen, bat in seiner Stellungnahme um Entschuldigung: "Mir tut jeder einzelne Fall extrem leid." Er hoffe, dass keine Komplikationen auftreten "und alle gesund werden". Leider, schrieb Djokovic, sei das Virus noch immer da: "Das ist die neue Realität, wir lernen noch, sie zu bewältigen und mit ihr zu leben."

Kritik an Djokovic und Kollegen

Doppelspieler Bruno Soares, unter Präsident Djokovic Mitglied des Spielerrats, sprach bei Globo Esporte von einer "Horrorshow". Der Brasilianer warf der Truppe hochbezahlter Stars vor, "enorm unverantwortlich und höchst unreif" gehandelt zu haben. ATP-Präsident Andrea Gaudenzi verglich Djokovic und Co sogar mit sturen Bengeln.

"Es ist ein bisschen so, als würde man seinen Kindern beibringen, immer mit Helm Fahrrad zu fahren. Zuerst sagen sie Nein, Nein, Nein. Erst wenn sie vom Fahrrad fallen, tragen sie den Helm", sagte der Italiener der "New York Times". Doch es ist anders als in diesem Bild: Die Tennisspieler, die Djokovic auf seiner Showreise um sich geschart hatte, pfiffen auf ihre Vorbildfunktion, die Sicherheit und gefährdeten damit viele.



Das Turnier in Zadar entwickelt sich indes nach mehreren positiven Coronatests in Kroatien zu einem immer größeren Skandal. Medien kritisieren schwere Versäumnisse. Der kroatische Premier Andrej Plenkovic, der am Wochenende auf vollen Tribünen ein Tennismatch mitverfolgte und auch Djokovic kurz traf, unterzog sich einem Covid-Test. Ergebnis: negativ.



Als Tourismuswerbung gedacht

Das Turnier in Zadar sei eine Werbung für Zadar und Kroatien, sagte Plenkovic im Vorfeld des Events. Das Adrialand bemüht sich, mit dem Image eines epidemiologisch sicheres Land möglichst viele Touristen anzuziehen. Die Ereignisse in Zadar sorgen nun für negative Schlagzeilen. Sloweniens Gesundheitsminister Tomaz Gantar brachte am Montagabend sogar eine Grenzschließung zum Nachbarland ins Spiel.

Die Medien berichten über schwere Versäumnisse, die Corona-Schutzmaßnahmen sollen weitgehend ignoriert worden sein: die Tribünen waren teilweise überfüllt, zwischen den Zuschauern gab es keine genügende Distanz, es soll auch keine Desinfektionsmittel gegeben haben. Dazu fanden mehrere begleitende Veranstaltungen statt, bei denen die Tennisprofis in Kontakt mit zahlreichen Zuschauern, Sportlern, Politikern und auch Kindern kamen.

Die Epidemiologen haben nun die Hände voll, um zu untersuchen, wer mit den infizierten Tennisspielern in engem Kontakt war. Bisher wurden knapp 100 Menschen in die Selbstisolierung geschickt, darunter auch der Bürgermeister von Zadar, Branko Dukic, und Präfekt der Gespanschaft Zadar, Bozidar Longin. Über 600 besorgte Bürger traten inzwischen mit dem epidemiologischen Dienst in Kontakt.

Verantwortungsträger gesucht

Die Verantwortung für das Fiasko in Zadar, das sich zu einem Coronaherd entwickeln könnte, übernimmt niemand. Aus dem für die Corona-Maßnahmen zuständigen Zivilschutzstab hieß es, dass die Organisation dem kroatischen Tennisverband überlassen worden sei, dass es aber klare Anweisungen für derartige Events gab. Der Tennisverband behauptet hingegen, die Regeln eingehalten zu haben.

Unterdessen betonte der kroatische Gesundheitsminister Vili Beros, dass die Ereignisse in Zadar "eine große Warnung" seien. "Diese Situation ist nicht unerwartet", sagte er laut Medien und lobte die rasche Reaktion der Epidemiologen. "Das, was passiert ist, ist die Normalität der neuen Normalität. Unserer Gesundheitssystem ist vorbereitet", betonte er weiter. In Zadar wurden infolge des Ausbruchs die Krankenhäuser und Seniorenheime für Besucher gesperrt. (sid, APA, red, 23.6.2020)