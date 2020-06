Bei der Zusammenfassung der iPad OS 14-Features wurde es kurz gezeigt – klappt aber jetzt auch mit iOS 14. Grafik: Apple

In der am Montag abgehaltenen Keynote zur World Wide Developers Conference (WWDC) kam es nur als Randnotiz vor. Für manche Nutzer dürfte es aber wohl eines der Highlights der nächsten Softwaregeneration von Apple sein.

Default

Mit iOS 14 – und iPad OS 14 – ist es erstmals möglich alternative Mail- und Browser-Apps als Default-Wahl einzustellen. Das bedeutet etwa, dass dann bei einem Link auf eine Mail-Adresse automatisch die eigene Lieblings-App gestartet wird – und nicht wie bisher immer Apple Mail.

Das Umdenken von Apple dürfte dabei nicht ganz freiwillig gekommen. Zuletzt sind solche Methoden von Apple zunehmend auch auf das Interesse der Kartellwächter gestoßen.

Einschränkungen

Die aktuelle Umsetzung ist aber ohnehin noch mit einigen Einschränkungen verbunden. Einerseits klappt das Ganze eben wirklich nur mit Mail- und Browser-Apps, eine vergleichbare Freiheit zu Android gibt es hier also weiter nicht. Vor allem aber ändert dies nichts daran, dass es unter iOS ohnehin keine vollständig unabhängigen Browser gibt. Ob Chrome, Firefox oder Opera – alle müssen sie Rendering Engine von Safari nutzen, und sind so in ihren Möglichkeiten, sich wirklich abzuheben, stark eingeschränkt. (red, 23.06.2020)