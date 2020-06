Charles Michel, hoffnungsloser Optimist. Foto: YVES HERMAN / POOL / AFP

Brüssel – EU-Ratspräsident Charles Michel lädt die Europäischen Staats- und Regierungschefs am 17. und 18. Juli zu einem EU-Sondergipfel in Brüssel ein, um den Wiederaufbauplan nach der Coronakrise und das nächste mehrjährige EU-Budget zu besprechen. Das Treffen beginne am Freitag, den 17. Juli, um 10.00 Uhr im Europa-Gebäude, teilte ein Sprecher des EU-Ratspräsidenten am Dienstag auf Twitter mit.

Es handelt sich dabei um das erste physische Treffen der EU-Spitzen seit Beginn der Coronakrise. Ein erster EU-Videogipfel am Freitag zum Wiederaufbauplan der EU-Kommission war ergebnislos zu Ende gegangen. Vor allem Österreich, die Niederlande und einige andere "geizige" EU-Staaten haben sich quergelegt. Während vor allem Deutschland und Frankreich die siechende Wirtschaft mittels Zuschüssen stützen wollen, will die Regierung hierzulande die Gelder als Kredite verstanden wissen. (red, APA, 23.6.2020)