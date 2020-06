Delinksi lockt mit Rabatten in Restaurants

Feschmarkt Deli #5

Foto: Lisa Jedletzberger

Am Mittwoch, 24.6. findet vorläufig zum letzten Mal der Deli-Feschmarkt mit Ausstellerinnen und Ausstellern aus den Bereichen: Delikatessen, Blumen, Lebensmittel, Landwirtschaft im Liechtensteinpark statt. Der Eintritt ist frei, eine Ausstellerliste für Mittwoch gibt es hier:

Feschmarkt Deli #5, am Vorplatz Gartenpalais Liechtenstein (Eingang Fürstengasse, 1090 Wien)

Kaffeefabrik in der Otto-Bauergasse

Foto: Kaffeefabrik

Vor wenigen Tagen hat in der zur Begegnungszone umgestalteten Otto-Bauer-Gasse 23 im sechsten Bezirk eine Filiale der Kaffeefabrik eröffnet. Es gibt – momentan besonders wichtig – auch einen Schanigarten. Der fair Trade gehandelte Bio-Kaffee stammt aus der eigenen Rösterei in Simmering, und kann auch vor Ort erworben werden. Neben Kaffee gibt es Tee von Demmers, Apfelsäfte der Familie Leeb aus dem Burgenland sowie ein Auswahl an Limonaden und Wein. Bier kommt aus der Brauerei Schalken.

Kaffeefabrik Mariahilf

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 10-20 Uhr, So+Ft geschlossen

Delinski Restaurant Festival





Foto: TGI Fridays

Beim Delinski Summer Festival, das vom 19. Juni bis 31. Juli läuft, können freie Tische in den teilnehmenden Restaurants mit 50 Prozent Rabatt auf die Rechnung gebucht werden. Die Auswahl reicht vom Haubenlokal bis zur Pizzeria.

Eine Liste der teilnehmenden Restaurants findet sich unter:

www.delinski.at/festival

(red, 23.6.2020)