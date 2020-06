Mit Marie-Luise Stockinger, Fritz Karl und Aglaia Szyszkowitz – Ende 2021 in ORF 1

Aglaia Szyszkowitz und Fritz Karl drehen derzeit für ORF-Stadtkomödie in Graz Foto: ORF

Graz – Graz ist wieder Schauplatz einer ORF-Stadtkomödie: Derzeit drehen Aglaia Szyszkowitz, Fritz Karl und Marie-Luise Stockinger in der steirischen Landeshauptstadt die jüngste Ausgabe der TV-Reihe. Regie bei "Die Freundin meines Vaters" führt Michael Kreihsl, das Drehbuch stammt von Peter Hengl und Marc Schlegel.

Diesmal dreht sich alles um die Scheidungsanwältin Brigitte Fiedler (Szyszkowitz), deren Tochter Anna (Stockinger) den ehemaligen Rockstar Richie Moosleitner (Karl) heiraten will. Dieser hat laut Aussendung "einen Ruf wie Donnerhall" und soll auf keinen Fall ihr Schwiegersohn werden. Nicht zuletzt deshalb, weil die Mutter in frühen Jahren einst selbst ein Verhältnis mit dem Musiker hatte. Also beschließt sie, dass dessen Sohn Michael (Aaron Friesz) seinem Vater die Frau ausspannen muss.

Gedreht wird in Graz und Umgebung noch bis Ende Juli, vor der Kamera stehen weiters Thomas Mraz, Johannes Silberschneider und Daniela Golpashin. Zu sehen ist "Die Freundin meines Vaters" voraussichtlich Ende 2021 in ORF 1. (APA, 23.5.2020)