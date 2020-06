Der Angeklagte vor Beginn der Prozessfortsetzung am Landesgericht in Wiener Neustadt. Foto: APA

Wiener Neustadt – Wegen Mordes ist ein 39 Jahre alter Mann am Dienstag in Wiener Neustadt nicht rechtskräftig zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der rumänische Staatsbürger wird zudem in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht. Der Mann soll im August des Vorjahres in Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen eine 83-Jährige auf offener Straße mit einem Küchenmesser erstochen haben.

Die Hauptfrage nach Mord wurde von den Laienrichtern einstimmig bejaht. Als mildernd wurde bei der Strafbemessung nach Angaben der vorsitzenden Richterin das Tatsachengeständnis gewertet. Erschwerend wirkten sich die einschlägige Vorstrafe und die "besonders grausame Tatausführung" aus. (APA, 23.6.2020)