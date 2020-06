Am 11. und 12. September via Livestream auf YouTube

Bisher zugesagt habt unter anderem Daniel Kehlmann. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Hall in Tirol – Die Internationalen Literaturtage "Sprachsalz" – normalerweise in Hall in Tirol – werden aufgrund des Coronavirus heuer online stattfinden. Dies gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt. Am 11. und 12. September werden jeweils von 16.00 bis 24.00 Uhr moderierte Lesungen, Gesprächsrunden sowie Eindrücke und Stimmen aus Hall live auf YouTube übertragen.

Die Autoren lesen an ihren Wohn- und Arbeitsorten, deutschsprachige Schauspieler im Festivalzentrum aus deren Übersetzungen und die Zuseher können sich via Chat in Diskussionen einbringen. Der Stream wird bis Sonntagabend, 13. September, für alle abrufbar sein.

Bisher zugesagt haben laut den Organisatoren unter anderem Daniel Kehlmann, Ocean Vuong, Friederike Mayröcker, Stewart O'Nan, A. L. Kennedy, Tot Taylor und Ben Lerner. Für die heimische Bevölkerung soll es trotzdem Möglichkeiten geben, das Festival zu begleiten. Vorab werden kurze Filme mit Haller Bürgern gemacht, die danach Teil des Livestreams werden. (APA, 23.6.2020)