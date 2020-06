Außerdem: Marseille – Eine Stadt in Not, Russland – Alle Macht für Putin im "Weltjournal", Pro und Contra zum U-Ausschuss – Mit Radiotipps

20.15 COMING OF AGE

Wilde Herzen (Les Roseaux sauvage, F 1994, André Téchiné) Eine südfranzösische Kleinstadt im Schatten des Algerienkriegs 1962: Eine Gruppe Jugendlicher verstrickt sich auf dem Weg ins Erwachsenenleben in wechselnde Bündnisse, die Ankunft eines algerischstämmigen Schülers sorgt für zusätzliche Verwirrungen. Von André Téchiné als fein austarierter Reigen mit einem formidablen Ensemble inszeniert. Bis 22.05, Arte

Foto: Claude Raymond Ditivon

20.15 COP-THRILLER

Cop Land (USA 1997, James Mangold) Mit Schmerbauch statt Muskeln brilliert Sylvester Stallone als Cop, der gegen den Filz der beneideten Kollegen des New York Police Department zu Felde zieht. Im Schatten von Stallone: Harvey Keitel, Robert De Niro und eine ganze Riege aus den Sopranos. Dazu gibt es die kongeniale Musik Bruce Springsteens: Drive All Night und Stolen Car! Bis 22.00 Nitro

22.05 DOKUMENTATION

Marseille – Eine Stadt in Not (F 2019, Philippe Pujol) Im Sommer 2019 droht in Marseille ein Bauprojekt den ärmsten Stadtteil Frankreichs zu verändern. Der Filmemacher Philippe Pujol zeigt, wie sich die betroffenen Einwohner trotz sozialer und kultureller Unterschiede zusammen gegen eine weitere städtebauliche Verelendung stemmen. Bis 23.05, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Russland – Alle Macht für Putin Seit bereits zwei Jahrzehnten bestimmt Wladimir Putin die Geschicke Russlands, abwechselnd als Präsident oder als Premier. BBC-Reporter David Dimbleby begibt sich auf Recherchereise durch das Land, um das Phänomen Putin zu ergründen. Im Anschluss um 23.05 zeigt das Weltjournal + in der Doku Putins Stolz – Kosaken, Kampf und Kirche wie Putin Traditionen und Werte aus der Zarenzeit instrumentalisiert. Bis 23.50, ORF 2

22.30 TALK

Pro und Contra: Bundeskanzler Kurz im Ibiza-

U-Ausschuss Heute sagen Sebastian Kurz, Hartwig Löger, Thomas Schmid aus. Was dabei zutage kommt und welche Bereiche im Dunkeln bleiben, diskutieren die U-Ausschuss-Fraktionschefs und Stellvertreter bei Corinna Milborn. Bis 23.45, Puls 4

23.05 DOKUMENTARFILM

Selfie (F 2019, Agostino Ferrante) Der 16-jährige Alessandro und der gleichaltrige Pietro leben in Traiano, einem für die Präsenz von Mafia und Drogenhandel berüchtigten Viertel Neapels. Der Filmemacher Agostino Ferrante hat die beiden besten Freunde gebeten, ihren Alltag mit dem Handy im Selfie-Modus zu filmen. Herausgekommen ist ein Dokument, das zeigt, wie schwierig es sein kann, sich den Fängen des organisierten Verbrechens zu entziehen. Bis 0.25, Arte

SIFF News

23.10 NEO NOIR

L.A. Confidential (USA 1997, Curtis Hanson) Der amerikanische Traum im Ausverkauf: Curtis Hanson hat James Ellroys komplexen Roman Stadt der Teufel zu einem Neo-Noir um korrupte Cops in Hollywood destilliert. Bis 1.20, 3sat