Frankreichs Corona-App. Foto: Reuters

Die französische Corona-Warn-App "StopCovid" ist bisher wenig wirksam, wie die Regierung nun eingeräumt hat. Digital-Staatssekretär Cédric O sprach am Dienstag von maximal 1,5 Millionen Nutzern nach drei Wochen. In Frankreich wurden demnach bisher nur 14 Nutzer gewarnt, dass sie einem Corona-Infizierten zu nahe gekommen seien.

Nur 68 Menschen gaben laut Regierung in der App an, dass sie positiv getestet wurden. In Frankreich hatte es massive Kritik am Krisenmanagement von Präsident Emmanuel Macron gegeben. Viele Bürger lasteten ihm den Mangel an Masken und anderer Schutzausrüstung sowie Einsparungen in den Krankenhäusern an. Mit mehr als 29.600 Todesopfern ist Frankreich eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder Europas. (APA/AFP, 23.6.2020)