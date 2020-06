Foto: APA, Neubauer

Hier kommen die Mediennews vom Dienstag:

Dichand greift Benko an "Krone" macht für Immobilientycoon als Investment keinen Sinn – "persönliche Eitelkeit" vermutet

TV-Tagebuch: "Testen, testen, testen!": Puls-4-"Sommergespräche" mit Kogler und Meinl-Reisinger – Im Verbalen sind keinerlei energetische Schwächen zu erkennen – extra motivierend scheint der Vorwurf, die Grünen würden sich von türkisen Vorhaben erdrücken lassen – Mit Quoten

ORF-Dokureihe: Neuer "Universum"-Chef Gernot Lercher will Naturschutzaspekte stärker in den Fokus rücken –Folgt mit 1. Juli auf Andrew Solomon und feiert Einstand mit Sommerserie – Neues Design für die ORF-Dokureihe

Dokumentation heute Abend: ZDF über Lebensmittelkonzern: Gigant Nestlé unter der Lupe – In vier Kapiteln arbeitet Tugay Tumay Themen wie Geschmack, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Fairness auf

Linz "Oö. Volksblatt" wehrt sich gegen Vorwürfe der Parteienfinanzierung – Anlass ist Polit-Streit um Aufträge des Landes OÖ an einen ÖVP nahestehenden Unternehmer für Corona-Schutzkleidung

Protestbrief "Kalabrien, Land der Mafia": Easyjet-Werbung empört Italien" – Regierung in Rom protestiert

Bezahlsender: Sky will mehr deutsche Serien produzieren – In den nächsten drei Jahren will Sky die Anzahl an neuen Original-Serien auf bis zu acht pro Quartal erhöhen

Donnerstag im TV: Pastewka und die falsche Nostalgie: "Der Sommer nach dem Abitur" – In Film von Regisseur Eoin Moore treffen sich drei alte Schulfreunde, um Jahrzehnte nach dem Abitur ein Konzert ihrer Lieblingsband nachzuholen

Ferien am Sofa: DJ Ötzi singt für XXX Lutz und Familie Putz und will Urlaub zu Hause schmackhaft machen – Neue Kampagne von Demner, Merlicek & Bergmann und Film Factory wirbt für den Sommerschlussverkauf

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.