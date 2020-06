Ein Urlaub wie damals in bunten Fotochromdrucken

In Zeiten wie diesen wird der wohlverdiente Sommerurlaub coronabedingt vielfach auf nächstes Jahr verschoben. Vorsichtige bleiben lieber zuhaus, auf Abstand bedacht, den Mundschutz in Griffweite. Wenn aber doch das Fernweh lockt, lohnt sich zwischenzeitlich ein historischer Blick zurück in einige Urlaubsländer. Ein Sommer wie damals vor 120 Jahren, als das Leben ein wenig entschleunigter war und das Reisen mitunter beschwerlicher als heute.

Doch schon Ende des 19. Jahrhunderts wurden Destinationen weltweit in aufwändigen Fotochromdrucken festgehalten. Den Auftakt einer sommerlichen historischen Reisezielserie machen sehenswerte Ansichten aus allen Ecken Österreichs. Einzig die Bundeshauptstadt wird ausgespart, denn einen Fotochrombeitrag zu Wien gab es im Zeitreiseblog bereits. Hier zum Nachblättern der Link dazu: K. u. k. Wien im Fotochromdruck.

In diesem Artikel finden Sie auch nähere Angaben über die Technik des Fotochromdrucks.

Nun aber ein Blick auf einige der schönsten Seiten Österreichs. Entstanden um circa 1900.

Grazer Klassiker Library of Congress | No known restrictions

Dürnstein. Ein Sommertag in der Wachau. Library of Congress | No known restrictions

Salzburg mit dem Untersberg Library of Congress | No known restrictions

Schloss Rannariedl. Oberösterreich. Library of Congress | No known restrictions

Zahnradbahn am Schneeberg. Library of Congress | No known restrictions

Kals am Großglockner. Osttirol. Library of Congress | No known restrictions

Das Goldene Dachl. Fantastisch koloriert. Library of Congress | No known restrictions

Bregenz ohne Seebühne. Library of Congress | No known restrictions

Schönbühel an der blauen Donau. Library of Congress | No known restrictions

Lermoos mit Zugspitze. Library of Congress | No known restrictions

Maria Wörth, die Perle des Wörthersees. Library of Congress | No known restrictions

Mariazell Library of Congress | No known restrictions

Ein klassischer Blick auf Hallstatt. Library of Congress | No known restrictions

Glocknerhaus mit Pasterzen-Gletscher. Library of Congress | No known restrictions

Der Marktplatz in Graz Library of Congress | No known restrictions

Die Basilika von Rankweil Library of Congress | No known restrictions

Salzburg. Library of Congress | No known restrictions

Kurhaus Reichenau Library of Congress | No known restrictions

Damit endet unsere kleine Rundreise durch österreichische Landschaften vor 120 Jahren. Nicht von allen Bundesländern sind qualitativ ansprechende Fotochromdrucke auffindbar. Daher fand das Burgenland in der kleinen historischen Besichtigungsfahrt leider keine Aufnahme.

Bei der nächsten historischen Urlaubsreise werden dann die Grenzen überschritten und heimische Gefilde hintan gelassen. (Kurt Tutschek, 28.6.2020)

Weitere Beiträge im Blog