Klepeisz spielt auch für das österreichische Basketball-Nationalteam. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

München/Wien – Thomas Klepeisz und die Basketballer aus Ulm haben das Finale der deutschen Bundesliga (BBL) knapp verpasst. Sie unterlagen Ludwigsburg im Schwaben-Derby am Dienstagabend in München mit 85:94 (Gesamtscore nach dem 71:71 im Hinspiel somit 156:165). Die Entscheidung fiel im Schlussviertel, das mit 23:16 an die "Riesen" ging.

Der eigens von Ulm für das Finalturnier um die deutsche Meisterschaft verpflichtete Klepeisz spielte stark. Der Guard aus Güssing erzielte als zweitbester Scorer seines Teams 17 Punkte. Dass er gleich drei Mal bei Distanzwürfen gefoult wurde, war rekordverdächtig.

Ludwigsburg trifft im Finale am Freitag und Sonntag auf den Sieger des Duells Alba Berlin gegen Baskets Oldenburg mit Rasid Mahalbasic. Die Hauptstädter haben das erste Aufeinandertreffen klar 92:63 gewonnen. (APA, 23.6.2020)