Hier geht es zum Liveticker zum Ibiza-U-Ausschuss.

[Blog] Warum es ohne Antirassismus keine Klimagerechtigkeit gibt.

[Panorama] Wie die Polizei gegen Rassismus ausgebildet wird.

[Edition Zukunft] Bingen und Bäume pflanzen: Start-up gleicht persönliche Netflix-Emissionen aus.

[Wirtschaft] Steiniger Weg zur Reform der Kurzarbeit.

[Sport] Nun auch Novak Djokovic positiv auf Corona getestet.

[Panorama] Castro-Gutscheine: Erste Wiener Haushalte erhielten Bons bereits, 2.000 Wiener Betriebe haben sich bisher angemeldet.

[Etat] Dichand: "Krone" macht für Benko als Investment "keinen Sinn".

[Wetter] Zunächst ist es noch überall sonnig. Von Nordosten her nähert sich aber eine Störungszone und ab den Mittagsstunden nimmt die Schauer- bzw. Gewitterneigung vor allem in Niederösterreich, Wien und im Nordburgenland deutlich zu. Am Abend können vereinzelt auch im Süden lokale Schauer und Gewitter entstehen, sonst dürfte es weitgehend trocken bleiben und die Sonne scheint auch tagsüber sehr häufig. Bis 29 Grad.

[Zum Tag] Heute hat Johannes Namenstag.