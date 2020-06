Barca bejubelt den Siegtreffer. Foto: Photo by Pau BARRENA / AFP

Barcelona – Der FC Barcelona ist dank Ivan Rakitic in der spanischen Fußball-Meisterschaft zu einem 1:0-Heimsieg gegen Athletic Bilbao gekommen. Der kurz zuvor eingewechselte Mittelfeldmann sorgte mit seinem Tor in der 71. Minute dafür, dass die Katalanen im Titelrennen vorlegen konnten. Real Madrid liegt nun drei Punkte zurück, kann aber mit einem Sieg gegen Mallorca am Mittwoch wieder die Spitze übernehmen. (APA, 24.6.2020)