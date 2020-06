Fast 40.000 Neuinfektionen in Brasilien. In ganz Lateinamerika wurde die Marke von 100 Coronavirus-Toten überschritten. Die Corona-Updates des Tages im Überblick

Trump bei einer neuerlichen Wahlkampfveranstaltung in Phoenix. Foto: imago images/ZUMA Wire

Trotz Rassismus-Kritik: Trump wiederholt "Kung Flu"

Die Neuinfektionen in den USA steigen und lassen bei Experten die Alarmglocken schrillen. Präsident Donald Trump lässt sich davon aber nicht beeindrucken und macht die Krankheit mit rassistischen Bezeichnungen lächerlich. Trump sagte am Dienstagabend bei einem Auftritt vor Anhängern in Phoenix, Arizona, er kenne "19 oder 20 Namen" für das Virus, das zunächst in China festgestellt worden war und sich dann über die Welt verbreitete. "Es gab noch nie etwas, wofür es so viele Namen gab", sagte Trump.



Als aus dem Publikum in Phoenix "Kung Flu"-Rufe ertönten, sagte der Präsident: "Kung Flu, ja, Kung Flu." Daraufhin bekam er tosenden Applaus. Trump hat das Coronavirus entgegen der Einschätzung von Experten wiederholt mit einer Grippe verglichen – auf Englisch "Flu". "Kung Flu" hatte Trump erstmals am Samstag bei einer Wahlkampf-Kundgebung in Tulsa, Oklahoma, unter seine Anhänger gebracht. Daraufhin sah er sich Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt, denen das Weiße Haus widersprach. Trump wolle nur auf die Herkunft des Virus aufmerksam machen.

Der führende US-Immunologe in der Corona-Krise, Anthony Fauci, zeigte sich unterdessen besorgt über die deutlich zunehmenden Fallzahlen von Coronavirus-Infektionen in mehreren US-Bundesstaaten. Fauci sprach bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus von einem "beunruhigenden Anstieg von Infektionen" in Florida, Nevada, Texas, Arizona und anderen Bundesstaaten. Die nächsten Wochen seien entscheidend dafür, diesem Anstieg entgegenzuwirken, sagte er.



Rund die Hälfte der US-Bundesstaaten verzeichnen eine Zunahme von Fällen. Im Bundesstaat Washington kommt deshalb jetzt die Maskenpflicht: Gouverneur Jay Inslee hat das Tragen von Gesichtsmasken in der Öffentlichkeit angeordnet. "Es geht darum, Leben zu retten. Es geht darum, unsere Unternehmen wieder zu öffnen. Und es geht darum, Respekt und Fürsorge füreinander zu zeigen", sagte Inslee, der Anfang des Jahres die Nominierung der Demokraten für das Präsidentenamt anstrebte. Washington verzeichnete in der vergangenen Woche einen Anstieg der Fallzahlen um 35 Prozent.

Trump spielte den jüngsten Anstieg bekannter Coronavirus-Infektionen in den USA am Dienstag erneut herunter. "Wenn wir mehr testen, finden wir mehr Fälle", sagte er. "Testen ist ein zweischneidiges Schwert." Die USA hätten 27,5 Millionen Tests durchgeführt, mehr als jedes andere Land.

Brennpunkt: Südamerika



Auch im Süden des amerikanischen Kontinents steigen die Zahlen rasant an: Ganz Lateinamerika hat in der Nacht auf Mittwoch die traurige Marke von 100.000 Covid-19-Todesfällen überschritten. Etwas mehr als die Hälfte der Todeszahlen (insgesamt 52.645) sind auf Brasilien zurückzuführen.

Brasilien verzeichnete nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Dienstag binnen 24 Stunden fast 40.000 neue bestätigte Coronavirus-Fälle (insgesamt 39.436) sowie mit 1.374 weiteren Toten eine Verdopplung der Todesfälle innerhalb eines Tages. Seit Beginn der Pandemie sind mehr als 1,1 Millionen Infektionen registriert, die weltweit zweithöchste Zahl nach den USA.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro muss nach einem Gerichtsbeschluss in der Öffentlichkeit eine Mund- und Nasenmaske tragen. Sollte sich Bolsonaro nicht daran halten, müsse er pro Tag eine Strafe von umgerechnet rund 340 Euro zahlen, ordnet Bundesrichter Renato Borelli am Dienstag an. Der weit rechts stehende Bolsonaro hatte die Gefahr des Virus lange geleugnet, von einer "kleinen Grippe" gesprochen und auch ohne Schutzmaske an Veranstaltungen in der Hauptstadt teilgenommen.

Auch in Mexiko gab es nach Angaben des Gesundheitsministeriums mit 6.288 neuen Infektionen und 793 Todesfällen einen neuen Tagesrekord. Seit Ausbruch der Pandemie verzeichnete das Land 191.410 Erkrankungen und 23.377 Tote.

Corona-Krise belastet Weltwirtschaft: IWF stellt neue Prognose vor

Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird seine Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft heute Mittwoch wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie erneut nach unten korrigieren. Der neue Ausblick werde einen schlimmeren Wachstumseinbruch zeigen als noch im April angenommen, kündigte die Chefvolkswirtin des IWF, Gita Gopinath, jüngst in einem Blog-Eintrag an.

Damals hatte der IWF für dieses Jahr ein Schrumpfen der Weltwirtschaft um drei Prozent prognostiziert, für 2021 rechnete der Fonds wieder mit einer Erholung und einem Wachstum von 5,8 Prozent. Gopinath wollte die neue Prognose am Mittwochnachmittag in Washington vorstellen.

Anders als frühere Wirtschaftskrisen treffe die Pandemie fast alle Länder der Welt gleichzeitig, unabhängig von ihrer Größe, Lage oder der Wirtschaftsstruktur, sagte Gopinath. Zum ersten Mal seit der Weltwirtschaftkrise vor rund 90 Jahren würden 2020 Schwellen- und Industrieländer gleichzeitig eine Rezession erleben, schrieb sie am Montag vergangener Woche. "Die Krise wird verheerende Konsequenzen für die Armen auf der Welt haben", warnte Gopinath. Es gebe derzeit auch keine Garantie für eine schnelle wirtschaftliche Erholung.

Rumänien fordert bessere Bedingungen in deutschen Schlachthöfen

Die Corona-Krise hat nicht nur die Ungleichheit in der Welt verdeutlichst, sondern auch die prekären Arbeitsbedingungen in gewissen Branchen. Nun hat sich in dem Skandal rund um die Corona-Ausbrüche in der deutschen Fleischindustrie auch Rumänien zu Wort gemeldet, um einen besseren Schutz seiner Staatsbürger in deutschen Schlachthöfen zu fordern. Die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten müssten "dringend verbessert werden", sagte der rumänische Botschafter in Berlin, Emil Hurezeanu, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Beim Fleischkonzern Tönnies im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück gibt es einen massiven Corona-Ausbruch mit mehr als 1.550 positiv getesteten Beschäftigten. Hurezeanu sagte, die Hälfte der Mitarbeiter seien rumänische Staatsangehörige. (red, Reuters, APA, 24.6.2020)