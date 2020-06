In Brasilien breitet sich das Virus zurzeit besonders rasant aus. Foto: AP/Silvia Izquierdo

In der Gemeinde Reichenau an der Rax in Niederösterreich wurden Antikörpertests durchgeführt. Bei 6,5 Prozent der getesteten Personen wurden Antikörper nachgewiesen.

121 in Reichenau Getestete wiesen Antikörper auf

Bei den Corona-Untersuchungen in Reichenau a. d. Rax (Bezirk Neunkirchen) am Wochenende wurden bei 121 der 1.874 getesteten Personen Antikörper nachgewiesen, das entspricht einem Wert von 6,5 Prozent. Die weitere epidemiologische Auswertung obliege der Wissenschaft, Ergebnisse sollen in zwei Monaten vorliegen, kündigte Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Mittwoch an.

Zum Antikörpertest aufgerufen waren am Wochenende die Hauptwohnsitzer der Marktgemeinde. "Gemeinsam mit den Ergebnissen aus dem noch folgenden Termin für Zweitwohnsitzer werden wir damit wichtige Erkenntnisse über die Infektionslage in der Region in den Händen halten", kündigte Königsberger-Ludwig an.

Weltweit über 475.000 Corona-Todesfälle

Weltweit sind bereits mehr als 477.000 Menschen mit oder an einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das ergab am Mittwoch eine Zählung basierend auf Behördenangaben. Damit hat sich die Zahl der Corona-Toten in weniger als zwei Monaten verdoppelt. Insgesamt wurden 9.263.743 Infektionen registriert.

Europa bleibt mit 193.800 Toten und 2.557.761 Infektionsfällen nach den absoluten Zahlen die am stärksten betroffene Region. Das am stärksten betroffene Land sind die USA, gefolgt von Brasilien und Russland.

Vor allem in Lateinamerika breitet sich das Virus derzeit rasant aus. In der Nacht auf Mittwoch überschritt Lateinamerika die Marke von 100.000 Covid-19-Todesfällen (insgesamt 100.378). Die Zahl der offiziell Infizierten beläuft sich dort auf mehr als zwei Millionen.

Brennpunkt Brasilien

Etwas mehr als die Hälfte der Todesfälle in Lateinamerika ist auf Brasilien zurückzuführen. Das Land verzeichnete nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Dienstag binnen 24 Stunden fast 40.000 neue bestätigte Coronavirus-Fälle. Seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 1,1 Millionen Infektionen registriert.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro muss nach einem Gerichtsbeschluss in der Öffentlichkeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Sollte er sich nicht daran halten, müsse er pro Tag eine Strafe von umgerechnet 340 Euro zahlen, ordnete Bundesrichter Renato Borelli am Dienstag an. Der Präsident hatte die Gefahr des Virus lange geleugnet, von einer "kleinen Grippe" gesprochen und auch ohne Schutzmaske an Veranstaltungen in der Hauptstadt teilgenommen.

Brennpunkt: Russland

Die durch Moskau rollenden Panzer, Luftabwehrsysteme und Atomraketen lockten zehntausende Schaulustige an. Foto: imago images/ITAR-TASS

Die Zahl der amtlich bestätigten Infizierten in Russland ist auf 606.881 gestiegen, zuletzt seien 7.176 neue Fälle hinzugekommen, teilten die Behörden mit. Die Zahl der Todesfälle in Russland stieg binnen 24 Stunden um 154 auf 8.513.



Dennoch hat zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland am Mittwochvormittag auf dem Roten Platz in Moskau die größte Militärparade der russischen Geschichte begonnen. Unter extremen Sicherheitsvorkehrungen marschierten mehr als 13.000 Soldaten bei sonnigem Wetter im Zentrum auf – dicht an dicht und ohne Schutzmasken.

Kein Treffen des Bundespräsidenten mit slowakischer Amtskollegin

Alexander Van der Bellen wird seine slowakische Amtskollegin Zuzana Čaputová doch nicht am Mittwoch treffen. Foto: APA/ÖPK/GOTTSCHLING

Die erste Auslandsreise von Bundespräsident Alexander Van der Bellen seit dem Corona-bedingten Lockdown muss wegen eines Verdachtsfalls verschoben werden. Mittwochfrüh wurde ein Coronavirus-Verdacht in der slowakischen Präsidentschaftskanzlei gemeldet. Van der Bellen wird damit seine slowakische Amtskollegin Zuzana Čaputová doch nicht am Mittwoch treffen.



Einer der Mitarbeiter der slowakischen Präsidentin ist demnach mit einer Person in Kontakt gekommen, die positiv auf Corona getestet wurde. Die slowakische Präsidentin wird daher ihr gesamtes geplantes Programm bis einschließlich Freitag absagen und bis dahin vorsorglich in Quarantäne bleiben. Čaputová werde Van der Bellen telefonisch kontaktieren. Wann der Besuch nachgeholt wird, war vorerst nicht bekannt. Die beiden Staatsoberhäupter hatten ein ausführliches Gespräch in Čaputovás Heimatort Pezinok geplant. Dabei hätte es um die europäische Zusammenarbeit im Gefolge der Corona-Krise, den wirtschaftlichen Neustart und die Bewältigung der Klimakrise gehen sollen.

Van der Bellen hatte die slowakische Präsidentin, die seit Juni 2019 im Amt ist, Ende August des Vorjahres zu einem ersten Gespräch getroffen. Er bezeichnete Čaputová damals als "Mitstreiterin gegen die Klimakrise". Die ehemalige Bürgeranwältin und Umweltaktivistin, damals Vizechefin der außerparlamentarischen linksliberalen Partei Progressive Slowakei, ist die erste slowakische Staatspräsidentin.

Auch in Österreich ist unterdessen ein neuer Hotspot augenfällig geworden. An Linzer Schulen sind erneut mehrere Personen positiv getestet worden. Nach einer Schülerin an einer Volksschule ist dort nun auch einer Lehrerin als Corona-positiv registriert. Das Kontaktpersonenmanagement laufe, hieß es. Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der Klasse wurden bereits abgesondert und werden getestet. Darüber hinaus wurde in einem Gymnasium ein Schüler positiv getestet. Auch dort befinden sich die Kontaktpersonen in Quarantäne und werden getestet.

Reisewarnstufe fünf für Nordrhein-Westfalen

Der massive Corona-Ausbruch beim deutschen Fleischverarbeiter Tönnies trifft die Menschen in den westfälischen Kreisen Gütersloh und Warendorf hart. Kurz vor Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen schränken die Behörden den Alltag von mehr als 640.000 Einwohnern der Region um die größte deutsche Fleischfabrik erheblich ein.

Viele der im übrigen Bundesgebiet inzwischen weitgehend aufgehobenen Pandemie-Schutzmaßnahmen treten in den beiden Landkreisen zumindest bis 30. Juni wieder in Kraft, teilte die Landesregierung am Dienstag mit. Nun hat auch Österreich die Reisewarnstufe fünf für das deutsche Bundesland ausgesprochen.

In dem Skandal um die Corona-Ausbrüche in der deutschen Fleischindustrie hat sich jetzt auch Rumänien zu Wort gemeldet, um einen besseren Schutz seiner Bürger in deutschen Schlachthöfen zu fordern. Die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten müssten "dringend verbessert werden", sagte der rumänische Botschafter in Berlin, Emil Hurezeanu, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Beim Fleischkonzern Tönnies im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück gibt es einen massiven Corona-Ausbruch mit mehr als 1.550 positiv getesteten Beschäftigten. Hurezeanu sagte, die Hälfte der Mitarbeiter seien rumänische Staatsangehörige.

Trotz Rassismuskritik: Trump wiederholt "Kung Flu"

Trump bei einer neuerlichen Wahlkampfveranstaltung in Phoenix. Foto: imago images/ZUMA Wire

Die Neuinfektionen in den USA steigen und lassen bei Experten die Alarmglocken schrillen. Präsident Donald Trump lässt sich davon aber nicht beeindrucken und macht die Krankheit mit rassistischen Bezeichnungen lächerlich. Trump sagte am Dienstagabend bei einem Auftritt vor Anhängern in Phoenix, Arizona, er kenne "19 oder 20 Namen" für das Virus, das zunächst in China festgestellt worden war und sich dann über die Welt verbreitete. "Es gab noch nie etwas, wofür es so viele Namen gab", sagte Trump.



Als aus dem Publikum in Phoenix "Kung Flu"-Rufe ertönten, sagte der Präsident: "Kung Flu, ja, Kung Flu." Daraufhin bekam er tosenden Applaus. Trump hat das Coronavirus entgegen der Einschätzung von Experten wiederholt mit einer Grippe verglichen – auf Englisch "Flu". "Kung Flu" hatte Trump erstmals am Samstag bei einer Wahlkampfkundgebung in Tulsa, Oklahoma, unter seine Anhänger gebracht. Daraufhin sah er sich Rassismusvorwürfen ausgesetzt, denen das Weiße Haus widersprach. Trump wolle nur auf die Herkunft des Virus aufmerksam machen.

Der führende US-Immunologe in der Corona-Krise, Anthony Fauci, zeigte sich unterdessen besorgt über die deutlich zunehmenden Fallzahlen in mehreren US-Bundesstaaten. Fauci sprach bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus von einem "beunruhigenden Anstieg von Infektionen" in Florida, Nevada, Texas, Arizona und anderen Bundesstaaten. Die nächsten Wochen seien entscheidend dafür, diesem Anstieg entgegenzuwirken.



Rund die Hälfte der US-Bundesstaaten verzeichnet eine Zunahme von Fällen. Im Bundesstaat Washington kommt deshalb jetzt die Maskenpflicht: Gouverneur Jay Inslee hat das Tragen von Gesichtsmasken in der Öffentlichkeit angeordnet. "Es geht darum, Leben zu retten. Es geht darum, unsere Unternehmen wieder zu öffnen. Und es geht darum, Respekt und Fürsorge füreinander zu zeigen", sagte Inslee, der Anfang des Jahres die Nominierung der Demokraten für das Präsidentenamt anstrebte. Washington verzeichnete in der vergangenen Woche einen Anstieg der Fallzahlen um 35 Prozent.

Corona-Krise belastet Weltwirtschaft: IWF stellt neue Prognose vor

Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird seine Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft am Mittwoch wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie erneut nach unten korrigieren. Der neue Ausblick werde einen schlimmeren Wachstumseinbruch zeigen als noch im April angenommen, kündigte die IWF-Chefvolkswirtin Gita Gopinath jüngst in einem Blogeintrag an. (red, Reuters, APA, 24.6.2020)