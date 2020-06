Trotz Notbremsung kam es zum Zusammenstoß. (Symbolbild) Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Wien – Ein Pensionist hat am Dienstagnachmittag in Wien-Favoriten ohne zu schauen die Geleise der Straßenbahnlinie 11 gequert. Der 80-Jährige wurde von der Tramway erfasst und starb noch an der Unfallstelle, berichteten die Blaulichtorganisationen. Der Fahrer erlitt einen schweren Schock und wurde betreut, so die Wiener Linien.

Zu dem Unfall war es gegen 15.00 Uhr auf Höhe der Otto-Probst-Straße 12 gekommen. Der Lenker versuchte noch zu bremsen, erfasste aber den Senior, der mit seinem Hund unterwegs war. Polizisten und die Berufsrettung unternahmen Reanimationsversuche, bis ein Notarzt den Tod des Österreichers feststellte. Der unverletzt gebliebene Vierbeiner wurde an eine Bekannte des Verunglückten übergeben. (APA, 24.6.2020)