Die IT der Erste Group zieht 2021 zum Hauptbahnhof, die BIG-Tochter plant nun die weitere Nutzung des Objekts in Simmering

Die IT der Erste Group wird im kommenden Jahr aus dem Gebäude in der Geiselbergstraße ausziehen. Foto: CBRE/Picmyplace

Die ARE Austrian Real Estate, eine Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), hat die Gewerbeimmobilie in der Geiselbergstraße 21–25 in Wien-Simmering erworben. Verkäufer des Objekts mit rund 34.000 m² Nutzfläche ist die Erste Group Immorent, vemittelt hat den Deal CBRE. Der Kaufpreis wurde nicht genannt.

Das Gebäude dient derzeit noch als Büro und Rechenzentrum für die Erste Group. Ab Mitte 2021 werden die rund 1.400 Mitarbeiter der Erste-IT aber in den noch in Bau befindlichen "Erste Tower" beim Projekt Bel & Main der Signa Holding und damit in die unmittelbare Nähe des Erste Campus übersiedeln.

Die ARE sieht in der 1998 fertiggestellten und in den Jahren 2004 und 2008 adaptierten Immobilie "ein attraktives Entwicklungspotential in einem aufstrebenden Wiener Bezirk", wie es in einer Aussendung heißt. "Wir haben uns für den Kauf dieses Objekts entschieden, da es hervorragend in das Portfolio der ARE passt", sagt ARE-CEO Hans-Peter Weiss. Das Bürogebäude befinde sich nicht nur in einem sehr guten Zustand, "sondern hält aufgrund seiner Konfiguration nach Auszug der jetzigen Mieter auch zahlreiche Optionen für eine weitere Nutzung offen. Die verbleibende Zeit bis Mitte 2021 gibt uns die Möglichkeit, bedacht und strukturiert die Weiterverwertung dieses Gebäudes zu planen." (red, 24.6.2020)